В Нижнем выпустят комикс об оживших фигурах с крыши Шахматного дома

Это история двух авгуров, которые уже более ста лет сидят на крыше Игорного дома и играют бесконечную шахматную партию. Это комикс об истории и современности Нижнего Новгорода, о том, как меняется городское пространство и люди, которые его населяют. Особое внимание авторы уделят модерну — стилю, который присутствует во многих ключевых зданиях города, например, в здании Государственного банка.

Комикс будет сделан в мягком переплете с плотной бумажной обложкой. На 100% суммы проекта получится издать 100 экземпляров.

В планах у авторов также организовать экскурсии и создать арт-объекты.

Все желающие поддержать проект, могут сделать это здесь.





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Фото: архив организаторов