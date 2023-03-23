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В Нижнем выпустят комикс об оживших фигурах с крыши Шахматного дома

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Журналист Юлианна Кулугур и сценарист Иван Бочарников на краудфандинговой платформе запустили сбор средств. Они планируют выпустить комикс «Авгуровичи».

 

Это история двух авгуров, которые уже более ста лет сидят на крыше Игорного дома и играют бесконечную шахматную партию. Это комикс об истории и современности Нижнего Новгорода, о том, как меняется городское пространство и люди, которые его населяют. Особое внимание авторы уделят модерну — стилю, который присутствует во многих ключевых зданиях города, например, в здании Государственного банка.

Комикс будет сделан в мягком переплете с плотной бумажной обложкой. На 100% суммы проекта получится издать 100 экземпляров.

В планах у авторов также организовать экскурсии и создать арт-объекты.

Все желающие поддержать проект, могут сделать это здесь.


 

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Фото: архив организаторов

 

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