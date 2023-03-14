18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

В Нижнем создадут первый в России учебник по киберпсихологии

Поделиться:

Ученые ННГУ имени Лобачевского создадут первый в России учебник по киберпсихологии. Сейчас обучение идет в основном по материалам из зарубежных научных статей.

 

Нижегородский учебник будет состоять из разделов о применении киберспсихологии в компьютерных играх, в промышленности и консультировании.

Также в него войдет информация об истории киберпсихологии и ее основных понятиях, о влиянии виртуальных сред на человека.

Напомним, задача киберпсихолога — посредничество между человеком и машиной, в особенности в ситуации необходимости этического выбора.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: