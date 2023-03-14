В Нижнем создадут первый в России учебник по киберпсихологии

Нижегородский учебник будет состоять из разделов о применении киберспсихологии в компьютерных играх, в промышленности и консультировании.

Также в него войдет информация об истории киберпсихологии и ее основных понятиях, о влиянии виртуальных сред на человека.

Напомним, задача киберпсихолога — посредничество между человеком и машиной, в особенности в ситуации необходимости этического выбора.

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Фото: unsplash