На месте «Алексеевских рядов» готовят к открытию книжный магазин

В центре Нижнего готовят к открытию книжный магазин в новом здании на месте «Алексеевских рядов». Ожидается, что официальное открытие пройдет в конце марта.
Новое пространство будет наполнено светом. В магазине будут панорамные окна с видом на сквер и Кремль.
Также внутри поставят диваны, стулья и столики. Сейчас сотрудники распаковывают и расставляют книги на полках на первом этаже. Впереди — наполнение второго этажа и запуск кофейни.
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Фото: Нижний 800
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