18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

На месте «Алексеевских рядов» готовят к открытию книжный магазин

Поделиться:

В центре Нижнего готовят к открытию книжный магазин в новом здании на месте «Алексеевских рядов». Ожидается, что официальное открытие пройдет в конце марта.

 

Новое пространство будет наполнено светом. В магазине будут панорамные окна с видом на сквер и Кремль.

Также внутри поставят диваны, стулья и столики. Сейчас сотрудники распаковывают и расставляют книги на полках на первом этаже. Впереди — наполнение второго этажа и запуск кофейни.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: