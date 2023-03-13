На месте «Алексеевских рядов» готовят к открытию книжный магазин

Новое пространство будет наполнено светом. В магазине будут панорамные окна с видом на сквер и Кремль.

Также внутри поставят диваны, стулья и столики. Сейчас сотрудники распаковывают и расставляют книги на полках на первом этаже. Впереди — наполнение второго этажа и запуск кофейни.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800