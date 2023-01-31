В Кинофактуре расскажут о философии Ницше

На этой неделе, 3 февраля, в пространстве Кинофактура пройдет лекторий «Философский проект Фридриха Ницше». Его проведет философ Илья Колесников.
3 февраля
Время: 19:00
Место: Кинофактура (Варварская, 32)
На встрече участники узнают:
- как возможно говорить о философии Ницше, учитывая, что он не был «системным мыслителем»
- почему вокруг его основных идей возникает столько недоразумений
- как за «негативными» моментами философии Ницше (критика нигилизма и всех институтов) увидеть положительный философский проект
Подробности здесь.
16+
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