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В Кинофактуре расскажут о философии Ницше

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На этой неделе, 3 февраля, в пространстве Кинофактура пройдет лекторий «Философский проект Фридриха Ницше». Его проведет философ Илья Колесников.

 

3 февраля

Время: 19:00

Место: Кинофактура (Варварская, 32)

 

На встрече участники узнают:

  • как возможно говорить о философии Ницше, учитывая, что он не был «системным мыслителем»
  • почему вокруг его основных идей возникает столько недоразумений
  • как за «негативными» моментами философии Ницше (критика нигилизма и всех институтов) увидеть положительный философский проект

Подробности здесь.

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