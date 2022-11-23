К 60-летию Виктора Пелевина Алена Долецкая и студия «Кубик в Кубе» озвучили два произведения писателя

Специально ко дню рождения автора эксклюзивно на Яндекс Музыке вышли его аудиокниги «Священная книга оборотня» и «Transhumanism Inc.».
Шестой роман Пелевина «Священная книга оборотня» озвучила Алена Долецкая — журналист, публицист и креативный консультант. По праву считается лучшим романом о любви автора. В нем Пелевин затрагивает важные темы отношений, взаимопонимания, роли любви в достижении духовности через гротескную историю притяжения лисы-оборотня по имени А Хули и волка-оборотня, генерал-лейтенанта ФСБ Александра.
Второй эксклюзив, который появился на сервисе — прошлогодний роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.», который стал продолжением «Empire V», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10». В «Transhumanism Inc.» Пелевин переносит слушателя в антиутопическое будущее, где люди могут отделяться от своей физической оболочки и жить вечно в особом «баночном» измерении. Но доступ к новому виду существования получают не все: посткарбоновая цивилизация, которой предстоит стать обслуживающим персоналом, и слуги-роботы останутся на земле.
На сервисе также можно послушать и другие аудиокниги писателя. Среди них есть как одни из первых романов Пелевина — «Чапаев и пустота», «Generation “П”», так и более поздние работы — «Empire V», «S.N.U.F.F.», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10».
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