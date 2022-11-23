К 60-летию Виктора Пелевина Алена Долецкая и студия «Кубик в Кубе» озвучили два произведения писателя

Второй эксклюзив, который появился на сервисе — прошлогодний роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.», который стал продолжением «Empire V», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10». В «Transhumanism Inc.» Пелевин переносит слушателя в антиутопическое будущее, где люди могут отделяться от своей физической оболочки и жить вечно в особом «баночном» измерении. Но доступ к новому виду существования получают не все: посткарбоновая цивилизация, которой предстоит стать обслуживающим персоналом, и слуги-роботы останутся на земле.