Легенды Нижнего: какие отсылки спрятаны в аудио-сериале «Двоедушник»

Разбираемся, отголоски каких нижегородских легенд можно услышать в «Двоедушнике»:

Клад в усадьбе Каменских

Существует легенда, что рабочего, который нашел клад семьи Каменских, обвинили в краже и отправили в лагерь, где он и умер. Прохожие рассказывают, что по ночам в одном из окон дома можно увидеть расплывчатый белый силуэт.

Ритуалы на заброшенной водокачке

В произведении Саши Степановой есть отсылка и к заброшенной Куйбышевской водонапорной станции. В 90-е ее руины особенно полюбились секте сатанистов. По рассказам жителей, более двух лет сектанты проводили там свои ритуалы жертвоприношений. На стенах водокачки до сих пор можно найти оккультные символы и тайные знаки.

Кости в гостинице «Россия»

Речь идет о старинном погосте, о котором жители города узнали только в 2014 году. Молодые люди играли в Ночной Дозор. Они залезли на территорию гостиницы и обнаружили десятки коробок, наполненных человеческими костями.

Оказалось, на этом месте когда-то был погост — Георгиевская церковь с прилегающим к ней кладбищем. Человеческие останки обнаружили впервые, вскрыв пол гостиницы.

Станция метро «Заречная»

Станция побила рекорды по происшествиям в сравнении с другими станциями города. А рабочие часто сообщают о странных звуках в тоннелях. Сами же нижегородцы рассказывают об увиденном ими призраке — полупрозрачной фигуре в каске, которая появляется между стеной и вагоном на станции.

Дом Пиковой дамы

На фасаде усадьбы графини Софьи Строгановой размещена надпись «2 сентября 1833 года Нижний Новгород посетил А. С. Пушкин. На улице Рождественская он видел дом С. В. Строгановой, дочери княгини Голицыной, послужившей прообразом “Пиковой дамы”», а также барельефы с героями произведения.







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