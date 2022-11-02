Легенды о Нижнем эксклюзивно на Яндекс Музыке

Цикл книг «Двоедушники» выпустило крупнейшее российское издательство. А этим летом первую книгу трилогии переработали в книжный сериал.

«"Двоедушник" — первая книга, которая "говорит" моим голосом. Процесс работы над ней стал одной из разновидностей магии, которой, разумеется, принадлежат все аудиокниги. Это еще одна новая жизнь истории, еще одно мое признание в любви родному городу и еще один шанс сказать: приятного прослушивания», — поделилась Саша Степанова.

Саша Степанова работает в жанрах городского фэнтези, триллера, пишет реалистические романы и young adult.





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Фото: архив пресс-служб