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Благотворительная книжная распродажа «Щедрый книжный»

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Блогеры, журналисты и культурные деятели будут советовать и продавать книги на благотворительной книжной распродаже «Щедрый книжный» в Библиотеке ПМ 30 октября. Вырученные средства пойдут в Нижегородский женский кризисный центр.

30 октября с 12:00 до 17:00 в Библиотеке ПМ можно будет купить книги, пожертвованные нижегородцами и издателями. В основном, современные издания, среди которых: художественная литература, научпоп, детективы, книги на иностранном языке, детские, иллюстрированные, книги по психологии и другие. Цены: от 50 до 500 рублей.

До 26 октября в одну из точек сбора можно принести свои книги для маркета. Но в хорошем состоянии и, желательно, изданные после 2000 года.

Точки сбора можно посмотреть здесь.
 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

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