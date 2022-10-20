Благотворительная книжная распродажа «Щедрый книжный»

Блогеры, журналисты и культурные деятели будут советовать и продавать книги на благотворительной книжной распродаже «Щедрый книжный» в Библиотеке ПМ 30 октября. Вырученные средства пойдут в Нижегородский женский кризисный центр.
30 октября с 12:00 до 17:00 в Библиотеке ПМ можно будет купить книги, пожертвованные нижегородцами и издателями. В основном, современные издания, среди которых: художественная литература, научпоп, детективы, книги на иностранном языке, детские, иллюстрированные, книги по психологии и другие. Цены: от 50 до 500 рублей.
До 26 октября в одну из точек сбора можно принести свои книги для маркета. Но в хорошем состоянии и, желательно, изданные после 2000 года.
Точки сбора можно посмотреть здесь.
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Фото: архив пресс-служб
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