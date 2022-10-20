Благотворительная книжная распродажа «Щедрый книжный»

30 октября с 12:00 до 17:00 в Библиотеке ПМ можно будет купить книги, пожертвованные нижегородцами и издателями. В основном, современные издания, среди которых: художественная литература, научпоп, детективы, книги на иностранном языке, детские, иллюстрированные, книги по психологии и другие. Цены: от 50 до 500 рублей.



До 26 октября в одну из точек сбора можно принести свои книги для маркета. Но в хорошем состоянии и, желательно, изданные после 2000 года.



Точки сбора можно посмотреть здесь.



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб