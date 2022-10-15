Книжный маркет от Ad Marginem

15 и 16 октября в рамках фестиваля Театральная Стрелка в Нижнем пройдет книжный маркет издательства Ad Marginem.
Можно купить: «Краткую историю театра», «Маленький театр Ханны Арендт» и другие книги Ad Marginem и импринта А+А по сниженным (издательским) ценам.
15 октября маркет будет в магазине современного искусства «Свое», 16 октября — в Центре театрального мастерства.
- 15 октября — с 12:00 до 16:00
- 16 октября — с 15:00 до 21:00
Оба пространства находятся на Варварской, 32.
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