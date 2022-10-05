Презентация книги о ландшафтной архитектуре Нижнего

Авторы выпустили масштабное исследование зеленых пространств города. Они рассказывают о роли парков, скверов и их функциях.

«Эта книга — отражение любви к городу и попытка осознать его очень сложный ландшафт. Куда бы я не уезжала, я возвращаюсь в Нижний Новгород. Его ландшафт уникален. Книга раскрывает парки и скверы Нижнего Новгорода как культурный ландшафт, с точки зрения объекта искусства», — рассказала Анна Воронина.

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