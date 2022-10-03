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Вышло обновленное издание «Нижегородский кремль»

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В начале сентября исполнилось 111 лет со дня рождения Святослава Агафонова. В течение десятилетий под его руководством из руин был воссоздан Нижегородский кремль. Теперь есть возможность купить четвертое издание книги, которую написал Святослав. Обновленная версия будет с эффектом дополненной реальности.

 

В этой книге вы найдете ответы на все вопросы о Нижегородском Кремле:

  • как появился Кремль, как он строился и изменялся на протяжении веков
  • как проходил процесс его реставрации во второй половине XX века
  • как Кремль выглядит сейчас и что в нем изменилось

Посмотреть, как книга выглядит внутри и заказать можно здесь.



 

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