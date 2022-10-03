Вышло обновленное издание «Нижегородский кремль»

В этой книге вы найдете ответы на все вопросы о Нижегородском Кремле:

как появился Кремль, как он строился и изменялся на протяжении веков

как проходил процесс его реставрации во второй половине XX века

как Кремль выглядит сейчас и что в нем изменилось

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