Вышло обновленное издание «Нижегородский кремль»

В начале сентября исполнилось 111 лет со дня рождения Святослава Агафонова. В течение десятилетий под его руководством из руин был воссоздан Нижегородский кремль. Теперь есть возможность купить четвертое издание книги, которую написал Святослав. Обновленная версия будет с эффектом дополненной реальности.
В этой книге вы найдете ответы на все вопросы о Нижегородском Кремле:
- как появился Кремль, как он строился и изменялся на протяжении веков
- как проходил процесс его реставрации во второй половине XX века
- как Кремль выглядит сейчас и что в нем изменилось
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