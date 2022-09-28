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Благотворительный книжный маркет «Фонарь»

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15 октября в Доме архитектора откроется благотворительный книжный маркет «Фонарь». Вырученные деньги пойдут в пользу Нижегородского женского кризисного центра на оказание помощи пострадавшим от насилия. Сквозной темой маркета станет ненасилие.

 

На маркете можно купить книги, посетить мастер-классы и лекции, послушать выступления спикеров. Все вырученные деньги отправят в Нижегородский женский кризисный центр.

За анонсами сбора книг, которые пройдут в разных городских локациях Нижнего, можно следить на сайте.

Зачем идти на книжный маркет и почему оно того стоит, в пяти пунктах:

  1. Помочь тем, кому нужна помощь;
  2. Проститься с ненужными книгами;
  3. Купить запас чтения по низкой цене — цены на гаражной части маркета — в два-три раза ниже рыночных;
  4. Найти новинки, книги с автографами и раритеты;
  5. Получить экспертную консультацию от блогеров, издателей, писателей, которые будут на «Фонаре» и взять автографы.


 

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Фото: сайт проекта

 

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