15 октября в Доме архитектора откроется благотворительный книжный маркет «Фонарь». Вырученные деньги пойдут в пользу Нижегородского женского кризисного центра на оказание помощи пострадавшим от насилия. Сквозной темой маркета станет ненасилие.
На маркете можно купить книги, посетить мастер-классы и лекции, послушать выступления спикеров. Все вырученные деньги отправят в Нижегородский женский кризисный центр.
За анонсами сбора книг, которые пройдут в разных городских локациях Нижнего, можно следить на сайте.
Зачем идти на книжный маркет и почему оно того стоит, в пяти пунктах:
- Помочь тем, кому нужна помощь;
- Проститься с ненужными книгами;
- Купить запас чтения по низкой цене — цены на гаражной части маркета — в два-три раза ниже рыночных;
- Найти новинки, книги с автографами и раритеты;
- Получить экспертную консультацию от блогеров, издателей, писателей, которые будут на «Фонаре» и взять автографы.
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Фото: сайт проекта
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