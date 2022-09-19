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Фестиваль «Читай Горький» в Нижнем Новгороде

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С 23 до 25 сентября на площадке библиотеки имени Ленина пройдет традиционный историко-литературный фестиваль «Читай Горький». Гостей фестиваля ждут выставка-ярмарка нижегородских издательств, презентации новых книг, лектории, экскурсии, встречи с писателями и автограф-сессии, творческие студии для детей и взрослых.

 

Рассказываем подробности программы.

Так, 23 сентября откроются библиотечные Павленковские чтения и читка пьесы нижегородского автора Ярослава Каурова «Долгое счастье старины Хема» о жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя.

24 сентября пройдет показ литературной коллекции одежды дизайнера Виолетты Лангас «Шелест страниц», а актеры нижегородского драмтеатра покажут камерный спектакль «Твоя Катя», основанный на переписке Максима Горького с Екатериной Пешковой.

Кроме того, 25 сентября пройдет встреча Нижегородского отделения Российского союза профессиональных литераторов. Ежедневно на фестивале будет работать площадка «ГорькийКомикс», где пройдет ярмарка комиксов, презентации авторских комикс-проектов, а также серия мастер-классов.



 

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Фото: Нижний 800

 

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