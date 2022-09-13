В Нижнем выпустили первую антологию молодой поэзии

Идея книги возникла в начале 2022 года. Его создатели хотели представить работы молодых нижегородских авторов широкому кругу читателей.

«Получилось своеобразное исследование внутреннего мира современного молодого человека с его радостями и проблемами. Узнаваем в антологии и Нижний Новгород, но мы отбирали произведения таким образом, чтобы получился разговор вне медиаповестки и геолокации, чтобы антология «Стрелка» стала шире, чем просто нижегородская», — отмечают создатели.

Презентация пройдет 24 сентября в библиотеке имени Ленина (Балакиревский зал, улица Варварская, 3). Начало в 13:00.

Вход свободный.

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