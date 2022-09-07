В «Рекорде» расскажут, как стать издателем

24 сентября в Центре культуры «Рекорд» откроется фестиваль «Книжная сфера». Расскажут, как стать издателем, запустить свою библиотеку и покажут фильм.
В программе фестиваля образовательные лекции и показ:
- 15:00 — «Как я стала издательницей». Спикер Елена Терещенкова — издательница и переводчица книг
- 16:00 — «Городская частная библиотека: как организовать и какие книги выбрать». Спикер Лидия Кравченко — совладелица независимой частной библиотеки PM library
- 17:00 — «Зачем открывать издательство во время перехода на цифровые технологии». Спикер Антон Козлов — владелец издательства «Rabbits and Books»
- 18:30 — показ фильма «Букшоп»
Адрес: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7. Подробности здесь.
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Фото: сообщество «Рекорда» «»ВКонтакте
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