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В «Рекорде» расскажут, как стать издателем

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24 сентября в Центре культуры «Рекорд» откроется фестиваль «Книжная сфера». Расскажут, как стать издателем, запустить свою библиотеку и покажут фильм.

 

В программе фестиваля образовательные лекции и показ:

  • 15:00 — «Как я стала издательницей». Спикер Елена Терещенкова — издательница и переводчица книг
  • 16:00 — «Городская частная библиотека: как организовать и какие книги выбрать». Спикер Лидия Кравченко — совладелица независимой частной библиотеки PM library
  • 17:00 — «Зачем открывать издательство во время перехода на цифровые технологии». Спикер Антон Козлов — владелец издательства «Rabbits and Books»
  • 18:30 — показ фильма «Букшоп»

Адрес: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7. Подробности здесь.


 

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Фото: сообщество «Рекорда» «»ВКонтакте

 

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