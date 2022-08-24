Книжная распродажа в «Свое»

Нижегородская распродажа — начало осеннего сейл-тура издательства. Два дня в «СВОЕ» на бестселлеры, книжные серии будут действовать специальные цены и скидки до 50%.

Кроме того, десять региональных культурных институций получат книги для создания собственной библиотеки.

Даты: 27-28 августа

Время: 12:00-20:00

Адрес: магазин современной культуры «СВОЁ», Варварская, 32





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Фото: unsplash