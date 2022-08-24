Книжная распродажа в «Свое»

Издательство Ad Marginem проведет большую распродажу в Нижнем Новгороде. Только на один уикенд — 27 и 28 августа — в город приедут сотрудники издательства и привезут с собой книги со скидками.
Нижегородская распродажа — начало осеннего сейл-тура издательства. Два дня в «СВОЕ» на бестселлеры, книжные серии будут действовать специальные цены и скидки до 50%.
Кроме того, десять региональных культурных институций получат книги для создания собственной библиотеки.
- Даты: 27-28 августа
- Время: 12:00-20:00
- Адрес: магазин современной культуры «СВОЁ», Варварская, 32
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Фото: unsplash
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