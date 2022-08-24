18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Книжная распродажа в «Свое»

Поделиться:

Издательство Ad Marginem проведет большую распродажу в Нижнем Новгороде. Только на один уикенд — 27 и 28 августа — в город приедут сотрудники издательства и привезут с собой книги со скидками.

 

Нижегородская распродажа — начало осеннего сейл-тура издательства. Два дня в «СВОЕ» на бестселлеры, книжные серии будут действовать специальные цены и скидки до 50%.

Кроме того, десять региональных культурных институций получат книги для создания собственной библиотеки.

  • Даты: 27-28 августа
  • Время: 12:00-20:00
  • Адрес: магазин современной культуры «СВОЁ», Варварская, 32


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: