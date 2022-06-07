Каталог выставки Арсенала стал победителем конкурса «Лучшие книги года - 2021»

Церемония торжественного награждения прошла в Москве, в демонстрационном зале ГУМа, в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Каталог Арсенала победил в номинации «Лучшая книга о российских регионах» ассоциации книгоиздателей АСКИ.

Всего в конкурсе приняли участие более 550 новых изданий различной тематики от 125 издательств страны.

С изданиями из лонг-листа премии можно познакомиться здесь.





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Фото: архив организаторов