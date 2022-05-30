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В нижегородском парке «Швейцария» откроется библиотека с читальней

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Проект «Территория эмоций» откроется в благоустроенном парке «Швейцария» Нижнего Новгорода. Читальня с библиотекой на 400 книг будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

 

Новый павильон в районе остановки «Батумская» — пространство для занятий по арт-терапии, нейрографике. Кроме того, горожане смогут посещать психологические мастерские, лекции, встречи с писателями и музыкальные вечера.

По словам главы города Юрия Шалабаева, одной из особенностей проекта станет «направленное чтение». Читатель сможет делиться эмоциями и впечатлениями после прочтения книг.

«Приходите, читайте, рисуйте, делитесь мнениями, рассказывайте стихи, пойте песни. Здесь можно все, под запретом только скука!», — отметил глава Нижнего Новгорода.

 


 

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Фото: t.me/yuriy_shalabaev

 

 

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