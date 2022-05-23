Выставка редких книг «Нижегородская сюита» открылась в библиотеке имени Ленина

В белом зале нижегородской библиотеки имени Ленина открылась выставка редких книг и документов «Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского».
В библиотеке Михаила Сеславинского около 5 000 книг: это иллюстрированные и прижизненные издания писателей XIX века, альманахи пушкинской поры, более тысячи книг с автографами.
Среди самых ценных экспонатов — письмо Горького руководителю школы красных командиров товарищу Тойво с просьбой отсрочки Корнею Чуковскому и Евгению Замятину. Есть книги с автографами Гайдара, Короленко, Мариенгофа и других знаменитых писателей.
Посетить экспозицию и увидеть уникальные документы можно до 26 июня.
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Фото: Александр Воложанин
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