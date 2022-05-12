Встречи с писателями, выставки и мастер-классы: в Нижнем пройдет библиотечный конгресс

С 14 по 18 мая откроется книжная ярмарка в центре культуры «Рекорд». На ней будут представлены 20 ведущих российских и нижегородских издательств, среди которых «Редакция Елены Шубиной» (издательство «АСТ»), «Кварц», «Деком», «Школьная пресса», «ИКСА», «Молодая Мама», «Примула» и другие.

В рамках книжной ярмарки пройдут встречи с известными российскими авторами и издателями:

14 мая в 18:00 — встреча с Анной Матвеевой, писателем, прозаиком, автором романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и других;

15 мая в 18:00 — встреча с Еленой Шубиной, издателем, редактором, литературоведом, руководителем «Редакции Елены Шубиной»;

18 мая в 16:00 — встреча с Алексеем Сальниковым, писателем, поэтом и прозаиком, автором романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел» и «Опосредованно»;

18 мая в 18:00 — встреча с Шамилем Идиатуллиным, писателем, прозаиком, журналистом, дважды лауреатом премии «Большая книга».

В Белом зале Нижегородской библиотеки имени Ленина 15 мая откроется выставка «Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского». В нее войдут предметы из личного собрания общественного деятеля: книги с автографами Павла Мельникова-Печерского, Максима Горького, Аркадия Гайдара, Анатолия Мариенгофа и многих других.

17 мая в НГХМ откроется выставка «Татьяна Маврина. Графика из собрания М. В. Сеславинского». Нижегородцам и гостям города предоставят уникальную возможность ознакомиться с раритетными изданиями из частного собрания. Выставка будет работать до конца июля 2022 года.







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Фото: pexels