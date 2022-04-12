Медиатека Арсенала возобновляет работу. А это 6000(!) книг

С 12 апреля медиатека Арсенала возобновляет работу. Фонд из 6000 изданий, книг и периодики, посвященных различным аспектам современной культуры, искусства и гуманитарного знания снова будет доступен читателям.
Медиатека работает в режиме читального зала. Она будет открыта для всех желающих по вторникам, средам и четвергам с 12:00 до 17:00 (левое крыло, 1 этаж).
Здесь можно удобно расположиться, подобрать литературу или воспользоваться рекомендациями от команды Арсенала.
Например, к выставке Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…» приготовлена подборка изданий, посвященных фотографии. Посетители Медиатеки могут ознакомиться с каталогами различных выставок известных фотохудожников; с теоретическими работами о фотографии Барта, Дайера, Картье-Брессона, Левашова, Гавришина; с мировой историей фотографии и различными энциклопедическими изданиями.
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Фото: архив организаторов
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