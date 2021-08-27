Летнее чтение

Сентябрь уже у порога, а значит, пора отчитываться об усвоенном за каникулы материале. Известные нижегородцы поделились с нами главными книгами своего лета, а мы предлагаем вам дополнить этот список для чтения своими литературными находками.
Наталия Бочарова
Директор рекламного агентства «Рейтинг»
Джон Эдвард Уильямс, «Стоунер»
Роман про незаметную жизнь обычного человека. Пример того, как отличная литература может получить признание спустя долгие годы: вышедший в 1965 году, «Стоунер» стал международным бестселлером только в 2000-х.
Александр Топлов
Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина
Артур Штильман, «В Большом театре и Метрополитен-опера. Годы жизни в Москве и Нью-Йорке»
Скрипач, который работал в двух всемирно известных театрах. Но в то же время насколько два разных мира и насколько две разные страны! Я вообще люблю мемуары, особенно если написаны живо.
Алексей Мяков
Генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России
Nick Bostrom, «Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies»
Книга была издана в 2014, а именно в самом начале становления технологии глубокого обучения и очередного ренессанса понятия искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас, спустя 7 лет, стало очевидно, что первоначальные ожидания от, казалось бы, безграничных возможностей ИИ не были оправданы. Как и смелые прогнозы о вероятном риске, что ИИ быстро превзойдет человека по возможностям и захватит мир. Тем не менее, ряд идей автора заслуживают пристального внимания, например важность этических аспектов ИИ. Несомненно, ИИ продолжит постепенное проникновение в различные области жизнедеятельности человека, так как эта технология очень многообещающая. Например, из последних успехов ИИ следует отметить решение 50-летней задачи о пространственной структуре белков.
Катерина Смирнова
Ресторанный критик
Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром»
Михаил Шолохов, «Тихий Дон»
Каждое лето я съедаю лягушку. То есть, перечитываю что-нибудь огромное и не до конца понятое в прошлом. Этим летом «Унесенные ветром» объяснили мне все мои состоявшиеся и не очень романы. А потом я залпом перечитала «Тихий Дон», сильнейшую звериную книгу. Прежде мне сравнение с Аксиньей льстило. А теперь я того, кто мне такой «комплимент» сделает, конем затопчу.
Галина Клочкова
Директор частной школы имени М. В. Ломоносова
Борис Акунин, «Сказки народов мира»
Это книга, которая адресована взрослым, причем начитанным взрослым, взрослым с чувством юмора. Неожиданно книга становится необычайно полезной для общения в компании. Сказочные истории, рассказанные автором, действительно, вызывают и смех, и слезы, и обсуждение. Это тот случай, когда книгу читает один, а интересно всем.
Анастасия Базилева
Главный редактор журнала «НН.Собака.ru»
Яцек Дукай, «Иные песни»
Лето и фантастика созданы друг для друга. Правда, назвать работы польского писателя Яцека Дукая легким чтением, никому в голову не придет. Язык у него настолько плотный, что через книгу приходится буквально идти как через густой лес, не отвлекаясь ни на минуту. Правда, за упорный читательский труд он вознаграждает сполна – каждый его роман не похож на предыдущий, да и у других авторов аналоги найти трудно. Стоит того, чтобы поработать.
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