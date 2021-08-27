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Летнее чтение

Сентябрь уже у порога, а значит, пора отчитываться об усвоенном за каникулы материале. Известные нижегородцы поделились с нами главными книгами своего лета, а мы предлагаем вам дополнить этот список для чтения своими литературными находками.

 

  • Карина Жуковская

Наталия Бочарова

Директор рекламного агентства «Рейтинг»

Джон Эдвард Уильямс, «Стоунер»

Роман про незаметную жизнь обычного человека. Пример того, как отличная литература может получить признание спустя долгие годы: вышедший в 1965 году, «Стоунер» стал международным бестселлером только в 2000-х.

Александр Топлов

Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина

Артур Штильман, «В Большом театре и Метрополитен-опера. Годы жизни в Москве и Нью-Йорке»

Скрипач, который работал в двух всемирно известных театрах. Но в то же время насколько два разных мира и насколько две разные страны! Я вообще люблю мемуары, особенно если написаны живо.

Алексей Мяков

Генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России

Nick Bostrom, «Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies»

Книга была издана в 2014, а именно в самом начале становления технологии глубокого обучения и очередного ренессанса понятия искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас, спустя 7 лет, стало очевидно, что первоначальные ожидания от, казалось бы, безграничных возможностей ИИ не были оправданы. Как и смелые прогнозы о вероятном риске, что ИИ быстро превзойдет человека по возможностям и захватит мир. Тем не менее, ряд идей автора заслуживают пристального внимания, например важность этических аспектов ИИ. Несомненно, ИИ продолжит постепенное проникновение в различные области жизнедеятельности человека, так как эта технология очень многообещающая. Например, из последних успехов ИИ следует отметить решение 50-летней задачи о пространственной структуре белков.

Катерина Смирнова

Ресторанный критик

Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром»

Михаил Шолохов, «Тихий Дон»

Каждое лето я съедаю лягушку. То есть, перечитываю что-нибудь огромное и не до конца понятое в прошлом. Этим летом «Унесенные ветром» объяснили мне все мои состоявшиеся и не очень романы. А потом я залпом перечитала «Тихий Дон», сильнейшую звериную книгу. Прежде мне сравнение с Аксиньей льстило. А теперь я того, кто мне такой «комплимент» сделает, конем затопчу.

Галина Клочкова

Директор частной школы имени М. В. Ломоносова

Борис Акунин, «Сказки народов мира»

Это книга, которая адресована взрослым, причем начитанным взрослым, взрослым с чувством юмора. Неожиданно книга становится необычайно полезной для общения в компании. Сказочные истории, рассказанные автором, действительно, вызывают и смех, и слезы, и обсуждение. Это тот случай, когда книгу читает один, а интересно всем.

Анастасия Базилева

Главный редактор журнала «НН.Собака.ru»

Яцек Дукай, «Иные песни»

Лето и фантастика созданы друг для друга. Правда, назвать работы польского писателя Яцека Дукая легким чтением, никому в голову не придет. Язык у него настолько плотный, что через книгу приходится буквально идти как через густой лес, не отвлекаясь ни на минуту. Правда, за упорный читательский труд он вознаграждает сполна – каждый его роман не похож на предыдущий, да и у других авторов аналоги найти трудно. Стоит того, чтобы поработать.

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