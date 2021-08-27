Летнее чтение

Книга была издана в 2014, а именно в самом начале становления технологии глубокого обучения и очередного ренессанса понятия искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас, спустя 7 лет, стало очевидно, что первоначальные ожидания от, казалось бы, безграничных возможностей ИИ не были оправданы. Как и смелые прогнозы о вероятном риске, что ИИ быстро превзойдет человека по возможностям и захватит мир. Тем не менее, ряд идей автора заслуживают пристального внимания, например важность этических аспектов ИИ. Несомненно, ИИ продолжит постепенное проникновение в различные области жизнедеятельности человека, так как эта технология очень многообещающая. Например, из последних успехов ИИ следует отметить решение 50-летней задачи о пространственной структуре белков.