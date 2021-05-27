В лектории «Правда» пройдет лекция об истории российских комиксов

6 июня в лектории «Правда» пройдет лекция историка, который много лет увлекается комиксами, Ивана Савельева — «История российских комиксов от царей до наших дней».
На новой лекции, в форматах онлайн и офлайн расскажут, в каком виде комиксы присутствовали в царской и имперской России, как они скрыто существовали в Советском Союзе и что с ними происходит сейчас.
Лектор — Иван Савельев – историк, много лет увлекается комиксами, собирает их и посещает российские фестивали и конференции.
Программа:
- Как выглядели первые комиксы в России?
- Как развивалась культура комикса в изоляции от остального мира?
- Что случилось с комиксами после снятия идеологических запретов?
- Кто из российских художников, продюсеров и сценаристов получил международную известность?
- Кто такие издательство Bubble, и какие еще есть звезды российской комикс-сцены?
6 июня
Время: с 16:00 до 17:30
Место: Варварская улица, 32 (Лекторий «Правда»)
Стоимость билетов — 350 рублей. Необходима регистрация.
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