В лектории «Правда» пройдет лекция об истории российских комиксов

На новой лекции, в форматах онлайн и офлайн расскажут, в каком виде комиксы присутствовали в царской и имперской России, как они скрыто существовали в Советском Союзе и что с ними происходит сейчас.

Лектор — Иван Савельев – историк, много лет увлекается комиксами, собирает их и посещает российские фестивали и конференции.

Программа:

Как выглядели первые комиксы в России?

Как развивалась культура комикса в изоляции от остального мира?

Что случилось с комиксами после снятия идеологических запретов?

Кто из российских художников, продюсеров и сценаристов получил международную известность?

Кто такие издательство Bubble, и какие еще есть звезды российской комикс-сцены?

6 июня Время: с 16:00 до 17:30 Место: Варварская улица, 32 (Лекторий «Правда») Стоимость билетов — 350 рублей. Необходима регистрация.

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