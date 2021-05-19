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В библиотеке на Звездинке пройдет акция «1221 секунду читаем о Нижнем»

Завтра, 20 мая, детская библиотека имени Мавриной на Звездинке проведет флэшмоб к 800-летию города. 1221 секунду дети будут читать книги о Нижнем Новгороде и знакомиться с произведениями местных писателей и поэтов.

 

«Мы предлагаем всем поддержать наш патриотический флешмоб и найти время почитать о своем родном городе и его людях, познакомиться с творчеством авторов–земляков. А можно прогуляться по литературным местам или просто сесть в уютное кресло и полистать фотоальбомы с прекрасными видами Нижнего Новгорода в исполнении фотографов Максима Дмитриева и Андрея Карелина», — отмечает директор библиотеки Наталья Бочкарева.

Хэштег проекта — #1221секундачтения.

 

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