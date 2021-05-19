В Автозаводском парке откроют библиотеку под открытым небом

Открытие «Летней читалки» рядом с катком-роллердромом «Катушка» запланировано на 10:00. Организаторы отмечают, что в этом году программа проводится под девизом #ЧитайНижний как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Книжный фонд библиотеки состоит почти из 300 книг и журналов и насчитывает более сотни интеллектуальных игр.

Кроме того, для посетителей «читалки» организаторы приготовили литературные и творческие задания и мастер-классы. В оффлайн формате детей ждут — открытие программы «Улица читающих детей», марафон игр «Автозаводский КраеВед», чтения на детских площадках и скверах и познавательный микс «Нижний Новгород. Перезагрузка».

Библиотека будет работать с 1 июня до 31 августа три раза в неделю — во вторник, среду и четверг (с 10:00 до 17:00).

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Фото: pexels