В нижегородской библиотеке пройдет «Неделя детской книги»

В этом году проект посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Мероприятия пройдут в детской библиотеке имени Мавриной по адресу: Звездинка, 5:

21 марта

15:00–15:30 и 15:40–16:10 — «Стихи для роста и на вырост»: творческие витамины от поэта, писателя, издателя Анастасии Орловой

22 марта

11:00–11:30 и 11:40–12:10 — «Веселая встреча с веселым писателем»: приглашает Екатерина Матюшкина

23 марта

10:00–10:30 и 11:00–11:30 — «Мечтать не вредно»: фантазии писателя, художника Ирины Дружаевой

26 марта

11:00–11:30 — «Татьяна Маврина. Много всего кругом»: презентация книги Анастасии Строкиной и разговорный экспромт автора и читателей

27 марта

11:00–11:40 — ZOOM-встреча «Максим Горький. Начало». Из цикла «Прогулки по Нижнему». Ведущий — кандидат философских наук Роман Гоголев

28 марта

11:00–13:00 — «Случай с Евсейкой» (по сказке Максима Горького): спектакль музыкального театра «Калейдоскоп»

30 и 31 марта

11:00–11:30 — «Неровные картинки», или Хочу видеть все!»: художник-иллюстратор Анна Леонова удивляет и удивляется

Регистрация на мероприятия по телефону: +79056640740.

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Фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru