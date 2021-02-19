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В Парке науки ННГУ стартует двойной лекторий

Научно–популярный лекторий двух ученых–физиков пройдет 26 февраля в Парке науки ННГУ. Продолжительность каждый лекции — 50 минут.

 

Лекция Андрея Серякова «Дорогая, зачем я закопал Большой адронный коллайдер?»

  • Зачем на самом деле нужен Большой адронный коллайдер? Почему некоторые называют его величайшим творением человечества, а другие недоумевают: стоит ли тратить бездну усилий и несколько миллиардов долларов на изучение элементарных частиц?

Лекция Ивана Оладышкина «Одна триллионная секунды — это очень долго!»

  • Кадры на видео сменяются за несколько сотых долей секунды, а мяч отскакивает от пола еще в десять раз быстрее. Электрический ток внутри процессора меняет направление несколько миллиардов раз за одну секунду. Ученый расскажет, почему одна триллионная секунды – это действительно очень долго.

26 февраля

Время: 19:00

Место: улица Ульянова, 10Б

 

Вход свободный, но необходима регистрация.

 

 

 

 

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Фото: 3dnews.ru

 

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