В Парке науки ННГУ стартует двойной лекторий

Научно–популярный лекторий двух ученых–физиков пройдет 26 февраля в Парке науки ННГУ. Продолжительность каждый лекции — 50 минут.
Лекция Андрея Серякова «Дорогая, зачем я закопал Большой адронный коллайдер?»
- Зачем на самом деле нужен Большой адронный коллайдер? Почему некоторые называют его величайшим творением человечества, а другие недоумевают: стоит ли тратить бездну усилий и несколько миллиардов долларов на изучение элементарных частиц?
Лекция Ивана Оладышкина «Одна триллионная секунды — это очень долго!»
- Кадры на видео сменяются за несколько сотых долей секунды, а мяч отскакивает от пола еще в десять раз быстрее. Электрический ток внутри процессора меняет направление несколько миллиардов раз за одну секунду. Ученый расскажет, почему одна триллионная секунды – это действительно очень долго.
26 февраля
Время: 19:00
Место: улица Ульянова, 10Б
Вход свободный, но необходима регистрация.
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