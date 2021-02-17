Основатель «Полки» Александр Карпюк станет гостем радиопрограммы «Открытая студия»

Основатель независимого книжного магазина «Полка» Александр Карпюк расскажет, что произойдет с книгами в России в 2021 и ответит на вопросы:

Интересна ли современная литература российскому читателю?

Кого из современных писателей стоит читать?

На что обратить читателю в 2021, какие жанры популярны, горячие новинки, новые жанры и форматы

Эфир пройдет сегодня, 17 февраля, в 18:10 на следующих радиостанциях:

«Вести FM. Нижний Новгород»

«Маяк. Нижний Новгород»

«Радио России. Нижний Новгород»

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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»