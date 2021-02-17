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Основатель «Полки» Александр Карпюк станет гостем радиопрограммы «Открытая студия»

Эфир пройдет в рамках нового книжного проекта от галереи современного искусства Futuro и будет транслироваться сразу на трех нижегородских радиостанциях.

 

Основатель независимого книжного магазина «Полка» Александр Карпюк расскажет, что произойдет с книгами в России в 2021 и ответит на вопросы:

  • Интересна ли современная литература российскому читателю?
  • Кого из современных писателей стоит читать?
  • На что обратить читателю в 2021, какие жанры популярны, горячие новинки, новые жанры и форматы

Эфир пройдет сегодня, 17 февраля, в 18:10 на следующих радиостанциях:

  • «Вести FM. Нижний Новгород»
  • «Маяк. Нижний Новгород»
  • «Радио России. Нижний Новгород»

 

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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»

 

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