Основатель «Полки» Александр Карпюк станет гостем радиопрограммы «Открытая студия»

Эфир пройдет в рамках нового книжного проекта от галереи современного искусства Futuro и будет транслироваться сразу на трех нижегородских радиостанциях.
Основатель независимого книжного магазина «Полка» Александр Карпюк расскажет, что произойдет с книгами в России в 2021 и ответит на вопросы:
- Интересна ли современная литература российскому читателю?
- Кого из современных писателей стоит читать?
- На что обратить читателю в 2021, какие жанры популярны, горячие новинки, новые жанры и форматы
Эфир пройдет сегодня, 17 февраля, в 18:10 на следующих радиостанциях:
- «Вести FM. Нижний Новгород»
- «Маяк. Нижний Новгород»
- «Радио России. Нижний Новгород»
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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»
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