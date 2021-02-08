В Нижнем Новгороде пройдет акция «Подари книгу»

Сдать можно художественную, научно-популярную, справочную и детскую литературу. Все книги, которые соберут за время акции, передадут в фонды общедоступных библиотек Нижегородской области.

Пункты приема:

центральные библиотеки

областная научная библиотека имени Ленина

детская библиотека имени Т. А. Мавриной

центральная специальная библиотека для слепых

Дом Книги на площади Ленина

торговые центры «Фантастика» и «Седьмое небо».

Все собранные книги волонтеры рассортируют и отправят в библиотеки региона. Все, кто хочет помочь с сортировкой и доставкой книг, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: politeka