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В Нижнем Новгороде пройдет акция «Подари книгу»

Накануне Международного дня книгодарения — с 8 по 11 февраля — волонтеры акции будут собирать книги. В городе откроется 67 точек сбора литературы.

 

Сдать можно художественную, научно-популярную, справочную и детскую литературу. Все книги, которые соберут за время акции, передадут в фонды общедоступных библиотек Нижегородской области.

Пункты приема:

  • центральные библиотеки
  • областная научная библиотека имени Ленина
  • детская библиотека имени Т. А. Мавриной
  • центральная специальная библиотека для слепых
  • Дом Книги на площади Ленина
  • торговые центры «Фантастика» и «Седьмое небо».

Все собранные книги волонтеры рассортируют и отправят в библиотеки региона. Все, кто хочет помочь с сортировкой и доставкой книг, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

 

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Фото: politeka

 

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