В Нижнем Новгороде пройдет акция «Подари книгу»

Накануне Международного дня книгодарения — с 8 по 11 февраля — волонтеры акции будут собирать книги. В городе откроется 67 точек сбора литературы.
Сдать можно художественную, научно-популярную, справочную и детскую литературу. Все книги, которые соберут за время акции, передадут в фонды общедоступных библиотек Нижегородской области.
Пункты приема:
- центральные библиотеки
- областная научная библиотека имени Ленина
- детская библиотека имени Т. А. Мавриной
- центральная специальная библиотека для слепых
- Дом Книги на площади Ленина
- торговые центры «Фантастика» и «Седьмое небо».
Все собранные книги волонтеры рассортируют и отправят в библиотеки региона. Все, кто хочет помочь с сортировкой и доставкой книг, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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Фото: politeka
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