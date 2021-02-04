В Нижегородских библиотеках пройдет акция «Ночь Гарри Поттера»

Сегодня, 4 февраля, проходит всемирная «Ночь Гарри Поттера». Библиотеки Нижнего Новгорода подготовили для нижегородцев тематические мероприятия, конкурсы и мастер-классы в онлайн-формате.
«В этом году тематика Ночи — „Косой переулок“, это одно из самых значимых мест для поттероманов, сердце и сосредоточение жизни британского магического сообщества, ведь там собрана почти вся инфраструктура, необходимая волшебникам», — отмечают организаторы.
Программа мероприятия:
4 февраля
- 14:00 — в Библиотечно-досуговом центре Автозаводского района пройдет литературная вечеринка «Снова в Хогвартс»
- 17:00 — библиотека «Центр семейного чтения» Автозаводского района предложит смастерить волшебную палочку, метлу «Молния» и ключ для охраны философского камня
- сотрудники детской библиотеки имени Станюковича в Автозаводском районе приготовили игру-лэпбук, флешмоб, квест «Дорога в Хогвартс» и фотозону «Вселенная Гарри Поттера»
5 февраля
- 11:00 до 13:00 — сотрудники библиотеки имени Катаева Приокского района проведут литературную программу «Время волшебства»
- 16:00 — детские библиотеки Ленинского района приглашают детей и их родителей на виртуальную «Ночь Гарри Поттера»
- 18:00 — «Умная библиотека» ЦБС Канавинского района проведет прямой эфир на тему «Онлайн-советы: рецепты Гарри Поттера» в формате литературного обзора
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Фото: myanimeshelf.com
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