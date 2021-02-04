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В Нижегородских библиотеках пройдет акция «Ночь Гарри Поттера»

Сегодня, 4 февраля, проходит всемирная «Ночь Гарри Поттера». Библиотеки Нижнего Новгорода подготовили для нижегородцев тематические мероприятия, конкурсы и мастер-классы в онлайн-формате.

 

«В этом году тематика Ночи — „Косой переулок“, это одно из самых значимых мест для поттероманов, сердце и сосредоточение жизни британского магического сообщества, ведь там собрана почти вся инфраструктура, необходимая волшебникам», — отмечают организаторы. 

Программа мероприятия:

4 февраля

  • 14:00 — в Библиотечно-досуговом центре Автозаводского района пройдет литературная вечеринка  «Снова в Хогвартс»
  • 17:00 — библиотека «Центр семейного чтения» Автозаводского района предложит смастерить волшебную палочку, метлу «Молния» и ключ для охраны философского камня
  • сотрудники детской библиотеки имени Станюковича в Автозаводском районе приготовили игру-лэпбук, флешмоб, квест «Дорога в Хогвартс» и фотозону «Вселенная Гарри Поттера» 

5 февраля

 

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Фото: myanimeshelf.com

 

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