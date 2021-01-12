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В Арсенале выберут победителя премии «Волга/НОС»

Финал премии «Волга/НОС» состоится 30 января в 18:00 онлайн, площадкой вновь станет ГЦСИ «Арсенал», сообщает пресс-служба центра современного искусства.

30 января в ходе публичных дебатов о современной словесности и обществе будет выбран победитель «Волга/НОС», который получит статуэтку-символ премии и 200 000 рублей.

В шорт-лист премии вошло 9 книг:

  • «Другой юг» — Шамшад Абдуллаев
  • «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» — Полина Барскова
  • «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» — Мария Бурас
  • «Сестренка» — Кристина Гептинг
  • «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России» — Федор Деревянкин
  • «Сестромам» — Евгения Некрасова
  • «Ода радости» — Валерия Пустовая
  • «Собакистан» — Виталий Терлецкий
  • «Дни нашей жизни» — Микита Франко

Трансляция пройдет на сайте Арсенала и в соцсетях музея, а также на YouTube-канале Фонда Прохорова.

В состав жюри волжского филиала премии входят:

  • Полина Бояркина— филолог, главный редактор онлайн-журнала «Прочтение»
  • Валентина Горшкова — радиоведущая, книжный обозреватель
  • Полина Иванова — городской исследователь, участница арх-группы Podelniki
  • Вадим Михайлин — филолог, культуролог, переводчик

Председатель жюри: Игорь Кобылин — философ, историк культуры.

 

Литературная премия «НОС» организована фондом Михаила Прохорова и присуждается книгам, лучше всего рассказывающим о современности и о нас самих. 



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