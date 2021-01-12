В Арсенале выберут победителя премии «Волга/НОС»

30 января в ходе публичных дебатов о современной словесности и обществе будет выбран победитель «Волга/НОС», который получит статуэтку-символ премии и 200 000 рублей.

В шорт-лист премии вошло 9 книг:

«Другой юг» — Шамшад Абдуллаев

«Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов» — Полина Барскова

«Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» — Мария Бурас

«Сестренка» — Кристина Гептинг

«Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России» — Федор Деревянкин

«Сестромам» — Евгения Некрасова

«Ода радости» — Валерия Пустовая

«Собакистан» — Виталий Терлецкий

«Дни нашей жизни» — Микита Франко

Трансляция пройдет на сайте Арсенала и в соцсетях музея, а также на YouTube-канале Фонда Прохорова.

В состав жюри волжского филиала премии входят:

Полина Бояркина— филолог, главный редактор онлайн-журнала «Прочтение»

Валентина Горшкова — радиоведущая, книжный обозреватель

Полина Иванова — городской исследователь, участница арх-группы Podelniki

Вадим Михайлин — филолог, культуролог, переводчик

Председатель жюри: Игорь Кобылин — философ, историк культуры.

Литературная премия «НОС» организована фондом Михаила Прохорова и присуждается книгам, лучше всего рассказывающим о современности и о нас самих.





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