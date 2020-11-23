Международный литературный фестиваль имени Горького пройдет в онлайн–формате

Несколько лет фестиваль проводится 28 марта — в день рождения писателя, но в этом году из-за пандемии Covid–19 мероприятие пройдет в режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM.

Для участников фестиваля приготовили творческие встречи с писателями и поэтами, мастер-классы для молодых литераторов, лекции и круглые столы. Участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России расскажут гостям форума о важности чтения и роли книг в жизни человека.

Подробную программу выступлений писателей и поэтов опубликуют 25 ноября. Ссылки на трансляции разместят на сайте фестиваля и на страницах в соцсетях.





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Фото: архив организаторов.