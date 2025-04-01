На следующей неделе в Нижегородском театре оперы и балета премьера нового «Лебединого озера»!

У принца Зигфрида по-прежнему метания, но уже не от бесконечной любви к Одетте, а от излишней ответственности! За хореографию отвечает первый солист Мариинки Александр Сергеев — он не раз танцевал в классических постановках Петипа и Иванова, а теперь открыл в своем герое новые чувства и мотивации и создал свою версию великого балета.
Партитуру постановки восстановили из рукописей Чайковского 1877 года! Первоисточник исполнит оркестр театра под руководством лауреата «Золотой маски» Федора Леднева. Костюмы и новаторская сценография — от Леонида Алексеев («Любовь д’Артаньяна» Вайнберга, «Хипхопера: Орфей & Эвридика», «Пиквикский клуб» для МХАТа им. Чехова и др.).
Александр Сергеев, хореограф: Главный герой нового «Лебединого озера» Принц Зигфрид. Мы постараемся сфокусироваться на его мыслях и переживаниях. Попробуем представить, что мог чувствовать юный будущий король в преддверии кардинальных изменений в своей жизни. Наш спектакль — об ответственности. Нас интересует два её типа: вопрос чести и долга перед своими подданными и ответственность за свои поступки, действия, обещания. Давая клятву, ты не можешь запросто нарушить её. А если ты это делаешь, то теряешь все. И себя.
Когда: 10-13 апреля
Где: Белинского, 59.
6+
Фото: Нижегородский театр оперы и балета
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