На следующей неделе в Нижегородском театре оперы и балета премьера нового «Лебединого озера»!

Партитуру постановки восстановили из рукописей Чайковского 1877 года! Первоисточник исполнит оркестр театра под руководством лауреата «Золотой маски» Федора Леднева. Костюмы и новаторская сценография — от Леонида Алексеев («Любовь д’Артаньяна» Вайнберга, «Хипхопера: Орфей & Эвридика», «Пиквикский клуб» для МХАТа им. Чехова и др.).

Александр Сергеев, хореограф: Главный герой нового «Лебединого озера» Принц Зигфрид. Мы постараемся сфокусироваться на его мыслях и переживаниях. Попробуем представить, что мог чувствовать юный будущий король в преддверии кардинальных изменений в своей жизни. Наш спектакль — об ответственности. Нас интересует два её типа: вопрос чести и долга перед своими подданными и ответственность за свои поступки, действия, обещания. Давая клятву, ты не можешь запросто нарушить её. А если ты это делаешь, то теряешь все. И себя.

Когда: 10-13 апреля

Где: Белинского, 59.

6+

Фото: Нижегородский театр оперы и балета