«Когда я родилась, мама сразу проверила, какие у меня ноги, есть ли у меня выворотность»

В детстве я не то чтобы хотела быть балериной, но любила включать музыку и придумывать какие-нибудь новые движения. Было желание двигаться и танцевать. В какой-то момент буквально напротив нашего дома открылась секция художественной гимнастики, мама просто ради моего развития отправила меня туда.

Я была очень зажата в физическом плане, связки были совсем не растянутыми. Нам посоветовали одного специалиста, которая, как выяснилось потом, работала в Академии балета при Большом театре. И, увидев меня – у меня всегда было худощавое телосложение, – она предложила подготовить меня к поступлению в первый класс Академии. Мне тогда было лет 9–10, а в первый балетный класс берут с 11-ти. Год меня готовили, и я поступила с первого раза.

В день поступления мама везла меня из Академии домой, и я сказала ей, что не хочу этим заниматься. Была очень замкнутым ребенком – а тут столько новых лиц. Но мама предложила подождать до конца года, потерпеть, и если желание уйти сохранится, тогда уже забрать документы. А первый балетный класс еще и очень нудный: медленный темп, никаких танцев, только проработка мышц, но даже все это меня не отпугнуло, и я продолжила учиться.

Для меня балет – уже жизненная необходимость. Мне нужен этот ежедневный процесс: приходить в зал, просыпаться вместе со своим телом, заводить его, настраивать на работу, чувствовать каждую мышцу. И заведя этот механизм, переходить уже непосредственно к творчеству, прорабатыванию образов в танце.

Балетный язык мне нравится тем, что через движения можно рассказать любую историю, историю и характер любого персонажа. Я работаю в театре около полугода, начала, как и все, с кордебалета, сольных партий у меня пока немного, но, как только получаю роль, стараюсь проникнуться персонажем, прожить и понять его.