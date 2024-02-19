«Когда я родилась, мама сразу проверила, какие у меня ноги, есть ли у меня выворотность»

«Все эти tendu, jeté, plié»: пять историй молодых балерин Нижегородского театра оперы и балета в спецпроекте «НН.Собака.ru». Есть ли у балетных детей детство и почему не все балерины хотят быть примами. Первые маленькие и большие роли. Наставники и кумиры. О дисциплине тела и ума как образе жизни.
«Для меня балет уже жизненная необходимость»
В детстве я не то чтобы хотела быть балериной, но любила включать музыку и придумывать какие-нибудь новые движения. Было желание двигаться и танцевать. В какой-то момент буквально напротив нашего дома открылась секция художественной гимнастики, мама просто ради моего развития отправила меня туда.
Я была очень зажата в физическом плане, связки были совсем не растянутыми. Нам посоветовали одного специалиста, которая, как выяснилось потом, работала в Академии балета при Большом театре. И, увидев меня – у меня всегда было худощавое телосложение, – она предложила подготовить меня к поступлению в первый класс Академии. Мне тогда было лет 9–10, а в первый балетный класс берут с 11-ти. Год меня готовили, и я поступила с первого раза.
В день поступления мама везла меня из Академии домой, и я сказала ей, что не хочу этим заниматься. Была очень замкнутым ребенком – а тут столько новых лиц. Но мама предложила подождать до конца года, потерпеть, и если желание уйти сохранится, тогда уже забрать документы. А первый балетный класс еще и очень нудный: медленный темп, никаких танцев, только проработка мышц, но даже все это меня не отпугнуло, и я продолжила учиться.
Для меня балет – уже жизненная необходимость. Мне нужен этот ежедневный процесс: приходить в зал, просыпаться вместе со своим телом, заводить его, настраивать на работу, чувствовать каждую мышцу. И заведя этот механизм, переходить уже непосредственно к творчеству, прорабатыванию образов в танце.
Балетный язык мне нравится тем, что через движения можно рассказать любую историю, историю и характер любого персонажа. Я работаю в театре около полугода, начала, как и все, с кордебалета, сольных партий у меня пока немного, но, как только получаю роль, стараюсь проникнуться персонажем, прожить и понять его.
Недавно станцевала свою первую сольную партию. Это небольшая роль кошки в последнем акте «Спящей красавицы». Было интересно ловить «физику», ловить движения, особую манерность этого персонажа – очень интересная задача.
Своим кумиром я могу назвать Сильви Гиллем. Наверное, это моя любимая танцовщица.
Мне нравится ее точная техника, ее изысканность, подача каждой партии, статность, которая должна быть в балете. Безумно нравится работа ее ног. Красота балета все-таки в первую очередь – в руках и ногах. Не знаю никого, кто также безупречно владеет своим телом.
Сейчас есть тенденция ухода балета в спорт – быстрее, выше, сильнее, – а так не должно быть. Хочется, чтобы балет оставался искусством. И тут нужно начинать с себя, помнить, что балет – это не только ежедневные репетиции, балет – это театр, а мы актеры, артисты в первую очередь, а не спортсмены. Хочется на это делать упор, не забывать об этом.
«Это мой путь – и я принимаю его таким, какой он есть»
Я танцую с раннего детства. С 10 лет училась в хореографической школе. Осознанно пришла к тому, что хочу связать свою жизнь с балетом, только в 14–15, то есть с профессиональной точки зрения достаточно поздно.
Окончила Самарское хореографическое училище имени К.С. Петрова-Водкина, в котором познакомилась с Анастасией Вячеславовной Тетченко. Она была тогда и остается до сих пор моим педагогом, другом, наставником.
Меня вдохновляют многие балерины: Ульяна Лопаткина, Оксана Скорик, Виктория Терешкина, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Галина Уланова, Галина Мезенцева, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова. На всех хочется равняться, но кумиров нет.
Сейчас я задействована в разных спектаклях. Представляю абсолютно противоположные образы Жизель и Мирты. Исполняю партии Авроры и феи Сирени в «Спящей красавице» и Маши в «Щелкунчике». Всех героев люблю, но Жизель мне ближе всего.
Репетируем со вторника по воскресенье с 13 до 21. Перед репетициями занимаемся классическим танцем, разогреваем мышцы и связки – готовим тело к работе.
Балет – это тяжелый физический труд, он требует много сил, энергии, постоянной дисциплины, контроля над своим телом и самосовершенствования. Иногда приходится чем-то жертвовать, но это уже стиль жизни.
Во время новогодних марафонов и работы над постановками у нас не бывает свободного времени – 24/7 в театре. Но в остальные дни можно найти время на себя и близких. Понедельник в театре – официально выходной день. Я люблю вязать крючком, рисовать картины по номерам, читать, фотографировать на пленку, просто гулять.
По поводу будущего в балете – не хочу загадывать. Это мой путь – и я принимаю его таким, какой он есть. Не знаю, куда он меня заведет, но мне нравится все происходящее в моей жизни. Планирую продолжать творить красоту и нести свет. Это самое важное в балете.
«Думала даже завязать с балетом, вернулась домой, в Санкт-Петербург, и два месяца вообще не танцевала»
Я от рождения пластичная, поэтому родители отдали меня в художественную гимнастику. И лет в восемь перевели на хореографию.
Желание связать свою жизнь с балетом появилось еще в школе, а усилилось во время обучения в Академии имени А.Я. Вагановой. Думаю, благодаря моим наставникам: Людмиле Ивановне Камоловой, Марине Александровне Васильевой.
Самый значимый педагог в моей жизни – Марина Александровна. Она меня выпускала и сопровождала на смотрах в театрах.
В подростковом возрасте мне нравились балерины Ольга Смирнова и Кристина Шапран. Сейчас меня манит харизма Натальи Осиповой. Также наблюдаю за артистами нашего театра – стараюсь почерпнуть что-то в их работе для себя.
У меня главная роль «Белоснежки», играю Машеньку в «Щелкунчике», Марию в «Бахчисарайском фонтане», маленького лебедя и в трио первого первого акта в «Лебедином озере»; Фригию в «Спартаке» — эта роль очень мне дорога. Хотела бы попробовать себя в роли Эгины (это тоже героиня «Спартака») и Китри из балета «Дон Кихот».
До приезда в Нижний Новгород работала в Ижевске, но отношения с коллективом там не складывались, чувствовала, что нахожусь не на своем месте. Думала даже завязать с балетом, поэтому вернулась домой, в Санкт-Петербург, и два месяца вообще не танцевала. Но, к счастью, узнала о наборе в балетную труппу Нижегородского театра оперы и балета. Переехала, начала развиваться. Я очень благодарна нашим педагогам Анастасии Тетченко и Валерию Конькову — они вырастили из маленькой школьницы профессионального артиста балета. Сейчас я наслаждаюсь своей профессией.
Из балета невозможно уйти. Он дает фантастический эмоциональный заряд. Особенно в моменты, когда выходишь на поклон и слышишь аплодисменты, крики «браво». Это дорогого стоит.
Но, безусловно, балет – это труд, тело постоянно болит. И чем больше спектаклей, тем меньше времени на отдых. А он необходим. Причем не только в физическом, но и в эмоциональном плане.
Хотя свободного времени сейчас чуть больше. Я трачу его на написание рефератов, курсовых и дипломных работ. Это такая возможность подзаработать и получить новые знания.
В планах – дарить себе и зрителю новые эмоции, стать солисткой, стать известной, раскрыть скрытые таланты и преуспеть в каком-то новом деле.
«Просыпаешься и засыпаешь с персонажем, становишься с ним единым целым, постоянно думаешь о том, как лучше сыграть»
У меня абсолютно не балетная семья. В пять лет родители отдали меня в спортивную гимнастику, чтобы я с детства была в спорте, в хорошей форме, в общем-то, просто для здоровья.
В спортивных школах всегда есть обязательные уроки хореографии – три-четыре раза в неделю. Еще будучи совсем маленькой, я влюбилась в мир балета, поняла, что это мое, все эти tendu, jeté, plié. Очень хорошо помню этот момент, как я стою лицом к станку по шестой позиции, начинает играть фортепьяно – мне сразу все это очень понравилось. Как-то у меня это лучше получалось, чем спортивная гимнастика. Я сама из Воронежа, и в 10 лет мы с мамой решили, что надо попробовать поступить в местное хореографическое училище.
Сейчас я задействована во всем репертуаре Нижегородского театра оперы и балета. Недавно я станцевала свою первую большую роль – партию Жизель. Это был очень ответственный момент. Очень долго, два месяца, мы готовили ее с педагогами – каждое движение, каждый вздох обсуждали. Просыпаешься и засыпаешь с персонажем, становишься с ним единым целым, постоянно думаешь о том, как лучше сыграть. Жизель мне очень близка, и хорошо, что я станцевала ее в 27, а не в 20, потому что сейчас я могу полнее раскрыть свои чувства. Героиня проходит сложный путь, эмоционально она мне очень подходит. Есть еще над чем работать, конечно, и в подаче, и в технике. Надеюсь, я еще вернусь к Жизели, чтобы воплотить этот образ еще ярче, донести до зрителя его иначе, возможно, во взгляде, движениях, постановке рук, корпуса. Там есть знаменитая сцена сумасшествия, и хотелось бы ее реализовать правдивее, попробовать дойти до этого предела, дойти до которого задача непростая – большая работа над эмоциями и драматургией. И она того стоит, потому что самое важное в балете – возможность сделать зрителя счастливее.
Мой эталон балерины, думаю, это Ульяна Лопаткина, она танцевала в Мариинском театре. Когда мне было 13–14 лет, она приезжала к нам в хореографическое училище с мастер-классом, она мне очень тогда понравилась своей элегантностью, тем, как она разговаривает, подает себя – и на сцене, и в жизни: вежливая, спокойная. Можно поучиться у нее манерам.
Хотелось бы рассказать про моих педагогов из Нижегородского театра оперы и балета, в котором я работаю всего только первый сезон. Это Анастасия Тетченко и Валерий Коньков — они как раз готовили со мной Жизель. Хочу сказать об их профессионализме, как сильно они мотивируют работать каждый день. Даже если ты устал и у тебя нет сил, ты видишь, как твои педагоги заряжены, и ты понимаешь – все, собралась и делаешь.
«Выйти во двор поиграть с друзьями – не припомню такого»
У меня очень банальная ситуация для артиста балета – у меня балетная мама. Я с самого раннего детства – с ней на репетициях. Она начала брать меня в театр, когда мне было годика два. Можно сказать, я выросла в театре – балетный ребенок. И я рада, что у меня было именно такое детство.
Очень часто, если даже хотя бы один из родителей связан с балетом, ребенок волей-неволей попадает в балет. Когда я родилась, мама сразу проверила, какие у меня ноги, есть ли у меня выворотность, какая у меня внешность – иначе говоря, есть ли у меня данные для балета, сможет ли вот из этого маленького пока человека вырасти балерина. Я задавала маме вопрос, отдала бы она меня в балет, если бы данных у меня не было. Она отвечала, что нет – зачем страдать тебе и людям, которые на это будут смотреть.
Я училась в Московской государственной академии хореографии. В Академии жизнь не из легких. Часто говорят, что у балетных детей нет детства – я с этим не согласна. У нас просто свое детство. Мы, как правило, быстрее взрослеем и физически, и эмоционально, быстрее становимся самостоятельными. Мы свою профессию выбираем в 10 лет. И мы учимся гораздо больше: классический танец, дуэтный танец, народно-сценический танец плюс обычные уроки, как у всех. Выйти во двор поиграть с друзьями – не припомню такого.
В младших балетных классах закладывается фундамент, основы классического танца – как ручки держать, куда и как смотреть, учим позиции, изучаем французскую терминологию. В старшем классе меняется педагог, и он ведет нас до третьего курса, до выпуска из Академии. У меня таким педагогом была Елена Николаевна Ватуля, бывшая артистка Большого театра. Она работала на одной сцене с великими артистами балета, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой, Григоровичем.
Я только третий месяц в Нижегородском театре оперы и балета, но у меня уже достаточно много партий. Я станцевала Машу в «Щелкунчике» – мечта каждой балетной девочки, потому что это один из первых спектаклей, который нам вообще показывают. И так еще совпало, что мой первый ведущий спектакль в Нижнем случился 31 декабря, это был самый последний спектакль уходящего года, и он получился по-настоящему волшебным. Станцевала Фею Сирени. Сейчас с педагогом работаем над Медорой в «Корсаре». В этой партии важно показать не только техническую сторону, но и владение актерскими навыками.
Мне хотелось бы попробовать что-нибудь не свойственное моему характеру. Например, сыграть Китри, пылкую Испанку из балета «Дон Кихот».
Так получилось, что я никогда не стояла в кордебалете, всегда танцевала ведущие партии. Я считаю, что кордебалету намного тяжелее, чем ведущим артистам. В отличие от солистов, которым иногда достаточно пройти вариацию всего пару раз, артисты кордебалета могут репетировать по нескольку часов, чтобы потом на сцене показать безупречный результат.
В планах, конечно, дойти до вершины — стать примой. К концу обучения в балетной академии уже, в целом, понятно, каким будет начало карьеры в театре.
Текст: Владимир Трепитов, Анастасия Андреянова
Фото: Артем Торопов
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