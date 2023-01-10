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Балет

Балет «Терезин-квартет» снова в Пакгаузах

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Четыре одноактных балета снова покажут в концертном Пакгаузе. Мировая премьера постановки прошла на нижегородской сцене в конце ноября 2022 года.

Артисты балета расскажут истории узников концлагерей в постановке известных российских хореографов.

Чешские композиторы — Эрвин Шульхоф, Гидеон Кляйн, Ханс Краса и Павел Хаас — оказались в концентрационном лагере Терезиенштадт и продолжали писать музыку.

Автор идеи — художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов.

Показы состоятся 24 и 25 января.


 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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