В экспозиции – около 30 работ десяти художников из разных регионов (от Санкт-Петербурга до Сибири). Такая география призвана показать разнообразие мифологических мировоззрений и местных преданий. Среди авторов – Юлдус Бахтиозина, Элина Гусарова, Катя Косова, Федор Хиросигэ и Нестор Энгельке.

«Невидимый град» обращается к легенде о Китеже как к способу смотреть на реальность: замечать в ней следы того, что не укладывается в повседневный опыт. Повествование выставки выстроено по принципу волшебной сказки и опирается на структуру обряда инициации, которую исследовал Владимир Пропп (известный советский филолог и фольклорист).

Три этажа «Терминала А» станут этапами сказочного маршрута: порогом между мирами, странствием через земли со своими преданиями и лесной чащей.