Идем на выставку «Невидимый град. Под водой» за снимками священных рощ, северным фольклором и видеооперой.
Первая часть проекта ярмарки «Контур» – «Невидимый град. Берег» – работала с мифом через документальное фото (репортажная и этнографическая съемка, концептуальные и архивные кадры). «Под водой» обращается к художественной фотографии и созданию новой мифологии.
В экспозиции – около 30 работ десяти художников из разных регионов (от Санкт-Петербурга до Сибири). Такая география призвана показать разнообразие мифологических мировоззрений и местных преданий. Среди авторов – Юлдус Бахтиозина, Элина Гусарова, Катя Косова, Федор Хиросигэ и Нестор Энгельке.
«Невидимый град» обращается к легенде о Китеже как к способу смотреть на реальность: замечать в ней следы того, что не укладывается в повседневный опыт. Повествование выставки выстроено по принципу волшебной сказки и опирается на структуру обряда инициации, которую исследовал Владимир Пропп (известный советский филолог и фольклорист).
Три этажа «Терминала А» станут этапами сказочного маршрута: порогом между мирами, странствием через земли со своими преданиями и лесной чащей.
Софья Розанова
куратор выставки
В разделе «Мифология места» собраны разные истории, связанные с памятью, ландшафтом и жизнью сообществ. Это вятские предания, традиции Русского Севера, мифология манси и башкир, уральские сказания. Например, Наташа Лозинская обращается к Вятскому краю, его священным рощам, заброшенным церквям, обрядам, камням и озерам. В одной из местных легенд возникает сюжет, близкий сказанию о Китеже: образ скрытого города появляется в другом географическом и культурном контексте. Федор Телков в серии «Сказы» соединяет мифологию манси и башкир, сказочные сюжеты Павла Бажова и заводскую культуру Урала.
Игорь Елуков («Лошадь» и «Серафим», из серии «Книга чудес») обращается к северному ландшафту и стихиям, определяющим жизнь за Полярным кругом. Кроме фотографий, в экспозиции будет представлена видеоопера Ульяны Подкорытовой «Рай’ок» (и снимок «Незнакомка» – автопортрет художницы-режиссера). Автор соединяет северный фольклор и этнографические материалы с интернет-фольклором. Герои по очереди исполняют арии, а художница превращает голоса и образы в собственное мифологическое представление.
Софья Розанова
куратор выставки
Завершает экспозицию проект Анны Слобожаниной «Я – часть чащи» (2024). Он строится вокруг пути лирической героини от опушки вглубь леса – пространства метафорической смерти. Слобожанина раскрывает собственный опыт жизни рядом с заказником «Сестрорецкое болото» и воспоминания о бабушке, которая была ее проводницей в лес. Для серии художница создала объекты из стекла, дерева, искусственного жемчуга и еловых иголок и разместила их непосредственно в лесу: среди них – стеклянные сапожки по форме бабушкиной обуви, корзинка, сундук с приданым и кусты черники с жемчужинами вместо ягод. Фотографии документируют эту инсталляцию и становятся самостоятельной частью проекта.
Когда: 4 декабря 2026 – 3 февраля 2027
Где: ЦСИ «Терминал А», Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
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