Медиа-художники работают на пересечении искусства, архитектуры и технологий.
В Нижнем они представят («после пяти последних лет жизни безвыездно в джунглях Амазонки»!) проект-исследование человеческого восприятия и момента, когда привычная картина мира уже распалась, а новая еще не обрела четких очертаний. Название BARDO 001 отсылает к тибетскому буддийскому понятию «бардо» – промежуточному состоянию между смертью и новым рождением. В экспозиции оно становится метафорой перехода от первого ощущения к его осмыслению: неясная форма начинает казаться знакомой, а случайное движение – намеренным.
PANTERRA предлагает обратить внимание на то, как память и сознание достраивают увиденное и превращают отдельные впечатления в привычную реальность. В индустриальной обстановке бывшего печатного цеха эта идея раскрывается через свет, звук и пространственные объекты, погружающие зрителя в иммерсивную среду между реальностью и ее проекцией.
Взаимодействие с BARDO 001 – это индивидуальный опыт, работа сенсорной системы зрителя и его восприятия. Кто-то уйдет в звук, кто-то погрузится в нарратив и дойдет через Кэмпбелла и Юнга до древних текстов и вообще истории философии. Кто-то обязательно станет антагонистом и выступит с критикой темы, а другой просто снимет модные рилсы – у каждого свой путь, и это ок. Нам хочется, чтобы темы гуманизма, отношений с природой и игры в технологии были осознаны, а гость просто остался небезразличным. И если кого-то это сподвигнет созидать – будет чудо.
Когда: с 29 ноября 2026 года по 21 февраля 2027 года
Где: Варварская, 32
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