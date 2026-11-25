PANTERRA

Взаимодействие с BARDO 001 – это индивидуальный опыт, работа сенсорной системы зрителя и его восприятия. Кто-то уйдет в звук, кто-то погрузится в нарратив и дойдет через Кэмпбелла и Юнга до древних текстов и вообще истории философии. Кто-то обязательно станет антагонистом и выступит с критикой темы, а другой просто снимет модные рилсы – у каждого свой путь, и это ок. Нам хочется, чтобы темы гуманизма, отношений с природой и игры в технологии были осознаны, а гость просто остался небезразличным. И если кого-то это сподвигнет созидать – будет чудо.