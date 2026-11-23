художник

Отчасти композиция продиктована техническим заданием: «как можно больше деталей». Настроение тоже часть задания: Хэллоуин, ужас, сюрреализм, бал сатаны и тому подобное. Отсюда сюжет: высшие чины под покровом тьмы (центральный объект – луна, застилающая небо) принимают в пищу шута, а стража обеспечивает их безопасность. Богатые едят бедных: хрестоматийная история. Художественные образы оправданы тематикой мрачной сказочности, а отсылка тут разве что к нашей действительности.