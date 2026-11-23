Нижегородский панк-художник Дима HLCL создал иллюстрацию для пазлов от «Пузелей» (хотим их немедленно!).
Дима HLCL – иллюстратор, аниматор, участник нонконформистского арт-пространства клуб. Известен афишами для фестивалей и анимационными роликами (например, мультиками для канала «2х2»). С 2014 года его графика на 200 постерах, обложках альбомов и принтах для мерча стала визуальным сопровождением нижегородской DIY-сцены.
Одна из последних работ художника – иллюстрация для третьего выпуска пазлов «Пир» от московского бренда «Пузеля» (ни один из 1000 элементов не повторяется по форме, а в наборе также есть постер шаблона). Пузелями, кстати, называли пазлы в России 19 века.
Дима HLCL
художник
Отчасти композиция продиктована техническим заданием: «как можно больше деталей». Настроение тоже часть задания: Хэллоуин, ужас, сюрреализм, бал сатаны и тому подобное. Отсюда сюжет: высшие чины под покровом тьмы (центральный объект – луна, застилающая небо) принимают в пищу шута, а стража обеспечивает их безопасность. Богатые едят бедных: хрестоматийная история. Художественные образы оправданы тематикой мрачной сказочности, а отсылка тут разве что к нашей действительности.
Фото: Анна Просекова
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