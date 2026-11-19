Идем в НГХМ на выставку искусства аутсайдеров.
Проект, приуроченный ко Дню психического здоровья, проводится пятый год подряд. На выставке «Пределы восприятия: другие миры» представят около 200 работ (почти втрое больше, чем в прошлый раз). Среди 44 участников – художники‑аутсайдеры, мастера наивного искусства и другие самобытные авторы. В этом году к представителям нижегородского экспериментального клуба «Внутри Я» (при Центре социально‑психологической поддержки «Новые возможности») присоединились резиденты «Аутсайдервиль». Петербургская организация по всей стране поддерживает людей с ментальными особенностями через арт‑терапию и творчество.
Художники‑аутсайдеры, как правило, творят вне академических школ, галерей и коммерческого рынка. Эту довольно обширную категорию представляют авторы‑самоучки, пациенты психиатрических клиник, маргиналы, мистики, нонконформисты и люди, оказавшиеся в социальной изоляции. Свобода от правил и канонов – главная черта ар‑брюта, поэтому каждое произведение становится исключительным.
Ольга Ёлкина
куратор проекта
По каким признакам можно понять, что перед нами образец аутсайдерского искусства? Образец будет с вами разговаривать. Отчасти это шутка, но на самом деле изображение должно откликаться вам, задевать – в том смысле, что, видя такую работу, вы понимаете: она вам о чем-то рассказывает, что-то открывает. К примеру, вы приходите на выставку, где рядами висят реалистичные пейзажи, портреты, натюрморты... и тут вдруг натыкаетесь на огромную рыбу, написанную чистой красной краской. Понятно, что это рыба, но какая? Художник не просто изобразил ее, а прочувствовал и попытался передать нам свое видение. И это цепляет. Так же с аутсайдерами: самодеятельных авторов сотни и тысячи, но вызывают интерес и любопытство единицы.
Подобные яркие произведения и представлены на нашей выставке. Здесь вы можете познакомиться с птючами, поздороваться с Анатолием и оранжевой герлой, узнать, что такое пустота, социофобия, деперсонализация, невыносимая тяжесть бытия, экзистенциальный кризис и боль. Побываете в цирке, на охоте или в космосе, хотя бы для того, чтобы увидеть, как товарищ Кащенко лечит инопланетян.
Из нижегородцев на выставке наиболее полно представлены два автора. Давид Цинко‑Молевой – художник сложных чувств с узнаваемым экспрессивным почерком. Его работа «Борьба» (152×152 см) – бесконечный бой с собой из прошлого: «Отвержение собственной деструктивности и травмированности в попытках выйти победителем из боя, не имеющего конца».
Его коллега по аутсайдерскому цеху – Владимир Гепалов – наивный художник, философ, визионер, создающий серии сложных жанровых композиций:
художник
Одна из моих работ называется «Кин‑дза‑дза», вдохновленная одноименным фильмом. Эта работа – приглашение зрителю заглянуть в фантастический мир, созданный замечательным режиссером Георгием Данелия. Мир, разделенный на чатлан, пацаков и прочих. Добрая комедия о торжестве добра над злом, о дружбе, которая побеждает жадность и алчность. Работа написана с юмором и приглашает присоединиться к героям, почувствовать себя актером театра абсурда.
Когда: с 21 ноября 2026 года по 17 января 2027 года
Где: НГХМ | ИСКУССТВО XX ВЕКА, пл. Минина и Пожарского, 2/2
12+
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