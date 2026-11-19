куратор проекта

По каким признакам можно понять, что перед нами образец аутсайдерского искусства? Образец будет с вами разговаривать. Отчасти это шутка, но на самом деле изображение должно откликаться вам, задевать – в том смысле, что, видя такую работу, вы понимаете: она вам о чем-то рассказывает, что-то открывает. К примеру, вы приходите на выставку, где рядами висят реалистичные пейзажи, портреты, натюрморты... и тут вдруг натыкаетесь на огромную рыбу, написанную чистой красной краской. Понятно, что это рыба, но какая? Художник не просто изобразил ее, а прочувствовал и попытался передать нам свое видение. И это цепляет. Так же с аутсайдерами: самодеятельных авторов сотни и тысячи, но вызывают интерес и любопытство единицы.

Подобные яркие произведения и представлены на нашей выставке. Здесь вы можете познакомиться с птючами, поздороваться с Анатолием и оранжевой герлой, узнать, что такое пустота, социофобия, деперсонализация, невыносимая тяжесть бытия, экзистенциальный кризис и боль. Побываете в цирке, на охоте или в космосе, хотя бы для того, чтобы увидеть, как товарищ Кащенко лечит инопланетян.