Алексей рисует на улице около 20 лет, с тех пор как впервые увидел граффити (уже в 8-м разработал собственный граффити-алфавит!). Предполагает, что тяга к творчеству передалась от дедушки-художника.
Рисует и простые троу-апы (быстрые тэги), и в диком стиле с хаотичным переплетением букв и максимумом декоративных элементов.
Самая масштабная работа – коллективный продакшн на 800 кв. метров, созданный к фестивалю «Место»: «Визуально картина завязана на переплетении граффити-шрифтов, персонажей и пейзажей Нижнего, все выполнено в общей цветовой гамме и композиции, при участии 22-х художников из Нижнего и других городов». Другую значимую работу можно найти рядом со стадионом на Стрелке. Она состоит из фирменного шрифта и портрета девушки – собирательный образ граффити-культуры Нижнего: «Сам шрифт наполнен экспериментальными фишками и приемами, что увлекает зрителя вглубь рисунка».
Среди других интересов художника – граффити-барельефы, кастомизация одежды, создание элементов интерьера (разрисованные лампы-панельки!), а еще рассказывает о граффити в своем проекте Main. Block crew.
Алексей Main
уличный художник
Граффити – целая субкультура со своими законами и правилами. Комьюнити существует по всему миру, в каждой стране, даже в самом маленьком городе есть рисунки на стенах, потому что это в крови человека – способность и желание творить. Ты можешь приехать абсолютно в любую страну, списаться с местными райтерами и порисовать с ними, даже не зная языка. Граффити стирает любые барьеры между творческими, свободными и смелыми.
Комментарии (0)