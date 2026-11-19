Алексей рисует на улице около 20 лет, с тех пор как впервые увидел граффити (уже в 8-м разработал собственный граффити-алфавит!). Предполагает, что тяга к творчеству передалась от дедушки-художника.

Рисует и простые троу-апы (быстрые тэги), и в диком стиле с хаотичным переплетением букв и максимумом декоративных элементов.