Блюстители спокойствия обитают не только на картинах, но и в лайтбоксах, которые он собирает вручную в своей мастерской. Сейчас у него 9 таких инсталляций. В основном штучные экземпляры, созданные специально для выставок (необычный дом с окном из веток был представлен в Арсенале на Международной биеннале экоискусства).

Первую тиражную серию лайтбоксов «С наступлением ночи» (тот самый странник на этот раз бережно укрывает дома на Почаинской) Андрей собрал еще в 2022 году. Новый тираж «Под покровом ночи» продолжает эту историю. Сюжет появился благодаря фонарю на Большой Печерской.