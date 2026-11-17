Художник работает в жанре мистического реализма. Например, дополняет городские пейзажи сюрреалистическими сюжетами и помещает в них добрых великанов. Эти безымянные хранители города тянут трамвай с пассажирами, согревают замерзающих горожан и развешивают гирлянды на здания.
Блюстители спокойствия обитают не только на картинах, но и в лайтбоксах, которые он собирает вручную в своей мастерской. Сейчас у него 9 таких инсталляций. В основном штучные экземпляры, созданные специально для выставок (необычный дом с окном из веток был представлен в Арсенале на Международной биеннале экоискусства).
Первую тиражную серию лайтбоксов «С наступлением ночи» (тот самый странник на этот раз бережно укрывает дома на Почаинской) Андрей собрал еще в 2022 году. Новый тираж «Под покровом ночи» продолжает эту историю. Сюжет появился благодаря фонарю на Большой Печерской.
Андрей Оленев
художник
Мне подумалось, что будет здорово изобразить лыжника, у которого вместо палок – эти самые фонари. А история самого формата началась в 2016 году. Тогда я впервые подсветил короб с изображением в подвале старой мастерской – и эта мистическая атмосфера меня очень зацепила. Проснулся настоящий детский азарт: захотелось активнее использовать свет в своих работах. С тех пор работа со светом стала для меня чем‑то особенным, почти потаённым и мистическим. Я часто применяю свечение и в живописи – например, использую светящийся грунт в масляной живописи. Лайтбоксы стали естественным продолжением этой любви к свету: мне нравится, когда работа светится изнутри. Я даже подумывал о том, чтобы превратить в лайтбоксы все свои произведения.
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