Пушкин – «ВСЁ»

В Москве открылась выставка нижегородского художника Синего Карандаша, посвященная коллективной зрительской памяти.
«Родная речь» – серия из двенадцати репродукций русской живописи 19–20 веков, знакомых большинству из нас по школьным учебникам (включая хрестоматию «Родная речь», выходившую в середине прошлого столетия).
Я «Бурлаки на Волге» Илья Репин
1870–1873, Государственный Русский музей
БЕЗ ВПН «Московский дворик» Василий Поленов
1878, Государственная Третьяковская галерея
МЫСЛЬ «Будущие летчики» Александр Дейнека
1938, Государственная Третьяковская галерея
АБСТРАКЦИЯ «Золотая осень» Исаак Левитан
1895, Государственная Третьяковская галерея
«Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Корабельная роща» Ивана Шишкина, «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи дополняются авторскими надписями-вмешательствами (вытянутые по вертикали буквы голубого цвета можно встретить на улицах городов по всему миру).
художник
В школьных учебниках живописные картины выполняли роль иллюстраций, сопровождавших литературные тексты, исторические события или образовательные задачи. Несмотря на несовершенство полиграфии, утрату оригинального масштаба, цвета и фактуры, эти полотна обрели исключительное место в культурной памяти нескольких поколений и статус «настоящего искусства», став своеобразной художественной грамматикой, усваиваемой независимо от опыта посещения музеев. Мы без труда опознаем «Девятый вал» или портрет Достоевского, но узнаваемость этих картин и даже некоторая усталость от них часто останавливают от нового всматривания.
Работа над проектом шла в партнерстве с печатной мастерской ПиранезиLAB. В репродукциях архивная пигментная печать соединилась с шелкографией, которой нанесены надписи. Прочитав текст, зритель вновь смотрит на картину – и при детальном рассмотрении смысл слова становится яснее.
художник
Портрет Пушкина Ореста Кипренского воспроизводился множество раз и стал почти неотделимым от образа поэта. Слово «ВСЁ» отсылает к расхожей формуле про «наше всё», но оставляет ее в предельно сокращенном виде. Возникает вопрос: что именно заключено в этом «всё» и что мы сами в него вкладываем? «Золотая осень» Исаака Левитана представляет другой способ школьного знакомства с живописью – через описание природы, цвета, настроения. Надпись «АБСТРАКЦИЯ» предлагает посмотреть на знакомый пейзаж еще и как на соотношение цветовых пятен, линий и плоскостей. А «Устный счет» Николая Богданова-Бельского особенно важен тем, что здесь сама школа становится изображением внутри школьного учебника. Слово «НИЧТО» появляется непосредственно на доске: оно включается в пространство урока и меняет предмет общей сосредоточенности.
Когда: до 17 декабря
Где: Выставочное пространство ПиранезиLAB, Москва, Переведеновский переулок, 18 стр. 4
6+
Фотографии экспозиции предоставлены ПиранезиLAB, фотограф Евгения Сенина.
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