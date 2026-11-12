Пушкин – «ВСЁ»

Синий Карандаш

художник

Портрет Пушкина Ореста Кипренского воспроизводился множество раз и стал почти неотделимым от образа поэта. Слово «ВСЁ» отсылает к расхожей формуле про «наше всё», но оставляет ее в предельно сокращенном виде. Возникает вопрос: что именно заключено в этом «всё» и что мы сами в него вкладываем? «Золотая осень» Исаака Левитана представляет другой способ школьного знакомства с живописью – через описание природы, цвета, настроения. Надпись «АБСТРАКЦИЯ» предлагает посмотреть на знакомый пейзаж еще и как на соотношение цветовых пятен, линий и плоскостей. А «Устный счет» Николая Богданова-Бельского особенно важен тем, что здесь сама школа становится изображением внутри школьного учебника. Слово «НИЧТО» появляется непосредственно на доске: оно включается в пространство урока и меняет предмет общей сосредоточенности.