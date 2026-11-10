«Я знаю, как правильно рисовать, лишь отчасти»

Наблюдаем «спонтанную» красоту жизни в работах художника Ильи Барабина.
Для Ильи прошлый год оказался поворотным: вместе с Тимофеем Маляровым он основал студию художественной шелкографии «Рука» (в этом году, продолжив дело в одиночку, Илья перенес проект в «Нижполиграф»). Это позволило ему уйти с должности менеджера по продажам и полностью посвятить себя творчеству. Например, выпустить зин вместе с «Силой ветра», создать иллюстрации для арт‑резиденций Нижегородской области, стать резидентом Галереи 9Б.
Сейчас художник работает над проектом «Доктор Живаго» (групповая экспозиция в Москве от легендарного акциониста Авдея Тер‑Оганьяна).
Илья Барабин
художник
В детстве у меня появилось желание рисовать каждый день, и оно не отпускает до сих пор. В 13 лет я познакомился с граффити, начал рисовать шрифты и персонажей (на улице рисовал редко, в основном на бумаге). С первыми картинами пришло осознание, что я стал художником. Вообще я очень импульсивно веду себя в творчестве. Я никогда не учился в художественной школе и знаю, как правильно рисовать, лишь отчасти. В начале это меня напрягало, и я старался делать все «правильно», но потом увидел в несовершенных линиях спонтанную красоту жизни. Это не означает, что я принимаю абсолютно все, что я «накривил» – я вовсе не игнорирую композицию и сюжет. Но у меня получается заглянуть в свое подсознание именно благодаря отсутствию ограничений.
Илью волнуют отношения между людьми и самим собой: личные переживания, философия, психология, драма, абсурд. Любит (а потому часто изображает) природу. В 2022 году к фестивалю в Артемовских лугах он создал инсталляцию «Цапли» из трех деревьев и гнезд, расположенных на кронах. Предполагалось, что птицы будут использовать их в период гнездования.
Илья Барабин
художник
За основу в этой работе взят образ серой цапли, а точнее – ее клюва, который является связующим звеном между матерью и птенцом. У серой цапли пары образуются на всю жизнь. Тема родителей и детей для меня очень трогательна, и очень хочется, чтобы семьи были именно такими, где сильный помогает слабому и любит его. В картине «Реклама» (2023) я обращаюсь к теме иллюзорного счастья, создаваемого массовой культурой. Она отвлекает человека от поиска собственного пути и внутреннего голоса, грустный человек, опустивший голову, тот, кто пытался воспользоваться предлагаемым продуктом, но ничего не вышло. Главная роль в картине «Спокойствие» отведена зрителю. Он смотрит на кубики, в которых – множество злых собак. Метафора проблем, тревог, неприятностей. А на фоне некий большой дух, который наблюдает за зрителем с умилением, довольный тем, что человек может смотреть на свои невзгоды со стороны, не поддаваясь страданиям
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