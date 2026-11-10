«Я знаю, как правильно рисовать, лишь отчасти»

художник

В детстве у меня появилось желание рисовать каждый день, и оно не отпускает до сих пор. В 13 лет я познакомился с граффити, начал рисовать шрифты и персонажей (на улице рисовал редко, в основном на бумаге). С первыми картинами пришло осознание, что я стал художником. Вообще я очень импульсивно веду себя в творчестве. Я никогда не учился в художественной школе и знаю, как правильно рисовать, лишь отчасти. В начале это меня напрягало, и я старался делать все «правильно», но потом увидел в несовершенных линиях спонтанную красоту жизни. Это не означает, что я принимаю абсолютно все, что я «накривил» – я вовсе не игнорирую композицию и сюжет. Но у меня получается заглянуть в свое подсознание именно благодаря отсутствию ограничений.