Настольные игры 18 века, собака Екатерины Великой и подлинное панно из Янтарной комнаты

В Нижний привезли картины с видами Царского Села, изысканные изделия из фарфора, бронзы и серебра, подборку редких восточных раритетов (лаки, деревянные скульптуры и фарфор). Своеобразным свидетельством частной жизни Екатерины Великой является портрет ее любимицы – борзой, написанный придворным художником Иоганном Гротом. Будут представлены также медальон с портретом императрицы Елизаветы Петровны, шкатулки и настольные игры того времени, курительные трубки из коллекций Александра II и Александра III.

Один из ключевых экспонатов – мозаика «Осязание и обоняние» – часть убранства главной достопримечательности Екатерининского дворца.