Настольные игры 18 века, собака Екатерины Великой и подлинное панно из Янтарной комнаты

Идем в НГХМ смотреть 300 (!) экспонатов из собрания музея «Царское Село».
Каждое лето в загородной резиденции императорской семьи до революции проводили балы, маскарады, приемы, торжества и спектакли. Почти за полтора века здесь накопилась богатейшая коллекция западноевропейского, восточного и русского искусства. Во время Великой Отечественной войны Царское Село (город Пушкин) было оккупировано. К моменту освобождения в 1944‑м ансамбль лежал в руинах (что‑то успели эвакуировать, но значительную часть разграбили, в том числе знаменитую Янтарную комнату). Восстановление (и пополнение) музея началось в 1957 году и продолжается до сих пор.
В Нижний привезли картины с видами Царского Села, изысканные изделия из фарфора, бронзы и серебра, подборку редких восточных раритетов (лаки, деревянные скульптуры и фарфор). Своеобразным свидетельством частной жизни Екатерины Великой является портрет ее любимицы – борзой, написанный придворным художником Иоганном Гротом. Будут представлены также медальон с портретом императрицы Елизаветы Петровны, шкатулки и настольные игры того времени, курительные трубки из коллекций Александра II и Александра III.
Один из ключевых экспонатов – мозаика «Осязание и обоняние» – часть убранства главной достопримечательности Екатерининского дворца.
Юлия Ремизова
куратор выставки, научный сотрудник Государственного музея‑заповедника «Царское Село»
Янтарная комната пропала бесследно, но у нас есть несколько десятков фрагментов янтарных панелей – в том числе те 10, что мы привезли на выставку. Другой уникальный экспонат – подлинная флорентийская мозаика. Всего таких панно было четыре – они украшали Янтарную комнату со времен Елизаветы Петровны вплоть до войны. Три из них погибли: они буквально рассыпались в руках тех, кто нашел обломки на руинах Кёнигсбергского замка. Четвертая мозаика уцелела: выяснилось, что ее похитили во время демонтажа в Пушкине в сентябре 1941 года. Долгое время она находилась в частной коллекции, а в 1997 году появилась на черном рынке в Германии. Чтобы вернуть ее в музей, потребовались сложные переговоры на правительственном уровне – они длились три года. С художественной точки зрения мозаика невероятно ценна: в ней использовано множество поделочных и полудрагоценных камней – яшма, агат, лазурит, амазонит, кремень, мрамор и другие.
Когда: 11 ноября 2026 – 14 февраля 2027
Где: НГХМ | ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО, Верхневолжская набережная, 3
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