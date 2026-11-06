Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Малевич, Кандинский, «бубновалетцы» и «амазонка русского авангарда»

Уникальное собрание авангардистов НГХМ перевезли в Кремль. 

Прежде коллекция находилась в здании музея на площади Минина. Теперь 40 работ разместили в трех залах на верхнем этаже бывшего Губернаторского дома (где собрано русское искусство). Произведения расставили в новом порядке, чтобы показать процесс развития авангардного движения.

В 1910 году в России сформировались два основных центра авангарда – «Союз молодежи» Михаила Матюшина в Петербурге и «Бубновый валет» в Москве. Последнему посвящена первая часть экспозиции (среди авторов – Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Илья Машков). Полотна «бубнововалетцев» сравнивали с лубочными картинками, лоскутными одеялами или жестяными вывесками. Ряд натюрмортов Александра Куприна 1920‑х годов был создан в Нижегородских и Сормовских художественных мастерских (он руководил ими около двух лет). Этот жанр считался ведущим у «петербургских» авангардистов. Их стремление к предметности распространялось также на портреты и пейзажи.

Во втором зале – картины Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой (их творческий и любовный союз длился 60 лет!).

Ирина Миронова

куратор экспозиции «Русский авангард»

В их творчестве наиболее ярко проявился неопримитивизм, ставший одним из основных направлений авангардного искусства. Прямая связь с изобразительным фольклором, крайнее упрощение формы особенно ощутимы в картинах Михаила Ларионова на темы провинциальной жизни – «Кацапская Венера», «Ссора в кабачке», «Пейзаж». Искусство Наталии Гончаровой более экспрессивно и более декоративно. Именно ей суждено было стать первой «амазонкой русского авангарда». Неопримитивистский период в творчестве Гончаровой наглядно характеризует картина «Белки».

«Белки» написаны на обратной стороне натюрморта с гипсовой фигурой, созданного ранее (двухсторонние работы нередко встречались у Гончаровой). В обновленной экспозиции благодаря специальной установке (и отдельно висящей реконструкции!) можно увидеть обе картины (разделить их пока невозможно).

В третьем зале – произведения радикальных авангардистов: от кубизма (Малевич), футуризма (Розанова, Шевченко) и кубофутуризма (Попова, Удальцова, Пестель) до экспрессивной абстракции (Кандинский), супрематизма (Попова, Розанова) и беспредметной живописи (Родченко).

Ирина Миронова

куратор экспозиции «Русский авангард»

В экспозиции представлена одна из лучших импровизаций Кандинского – «Импровизация 4» – самая ранняя из хранящихся в России. Холст наполняют смутно узнаваемые, причудливые растительные формы, похожие на цветы и деревья. В центре, за деревом, угадывается фигура всадника на скачущей лошади – один из характерных изобразительных мотивов в произведениях Кандинского 1900-х годов. Другой крупный лидер русского авангарда, Казимир Малевич, представлен картиной «Косарь» (1911–1912). Устойчивая и неподвижная фигура крестьянина, изображенная на сплошном красном фоне земли, выстроена из правильных геометрических объемов, подобно некоей математической формуле.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: