Малевич, Кандинский, «бубновалетцы» и «амазонка русского авангарда»

В 1910 году в России сформировались два основных центра авангарда – «Союз молодежи» Михаила Матюшина в Петербурге и «Бубновый валет» в Москве. Последнему посвящена первая часть экспозиции (среди авторов – Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Илья Машков). Полотна «бубнововалетцев» сравнивали с лубочными картинками, лоскутными одеялами или жестяными вывесками. Ряд натюрмортов Александра Куприна 1920‑х годов был создан в Нижегородских и Сормовских художественных мастерских (он руководил ими около двух лет). Этот жанр считался ведущим у «петербургских» авангардистов. Их стремление к предметности распространялось также на портреты и пейзажи.

Во втором зале – картины Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой (их творческий и любовный союз длился 60 лет!).