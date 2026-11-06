Малевич, Кандинский, «бубновалетцы» и «амазонка русского авангарда»

Уникальное собрание авангардистов НГХМ перевезли в Кремль.
Прежде коллекция находилась в здании музея на площади Минина. Теперь 40 работ разместили в трех залах на верхнем этаже бывшего Губернаторского дома (где собрано русское искусство). Произведения расставили в новом порядке, чтобы показать процесс развития авангардного движения.
В 1910 году в России сформировались два основных центра авангарда – «Союз молодежи» Михаила Матюшина в Петербурге и «Бубновый валет» в Москве. Последнему посвящена первая часть экспозиции (среди авторов – Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Илья Машков). Полотна «бубнововалетцев» сравнивали с лубочными картинками, лоскутными одеялами или жестяными вывесками. Ряд натюрмортов Александра Куприна 1920‑х годов был создан в Нижегородских и Сормовских художественных мастерских (он руководил ими около двух лет). Этот жанр считался ведущим у «петербургских» авангардистов. Их стремление к предметности распространялось также на портреты и пейзажи.
Во втором зале – картины Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой (их творческий и любовный союз длился 60 лет!).
Ирина Миронова
куратор экспозиции «Русский авангард»
В их творчестве наиболее ярко проявился неопримитивизм, ставший одним из основных направлений авангардного искусства. Прямая связь с изобразительным фольклором, крайнее упрощение формы особенно ощутимы в картинах Михаила Ларионова на темы провинциальной жизни – «Кацапская Венера», «Ссора в кабачке», «Пейзаж». Искусство Наталии Гончаровой более экспрессивно и более декоративно. Именно ей суждено было стать первой «амазонкой русского авангарда». Неопримитивистский период в творчестве Гончаровой наглядно характеризует картина «Белки».
«Белки» написаны на обратной стороне натюрморта с гипсовой фигурой, созданного ранее (двухсторонние работы нередко встречались у Гончаровой). В обновленной экспозиции благодаря специальной установке (и отдельно висящей реконструкции!) можно увидеть обе картины (разделить их пока невозможно).
В третьем зале – произведения радикальных авангардистов: от кубизма (Малевич), футуризма (Розанова, Шевченко) и кубофутуризма (Попова, Удальцова, Пестель) до экспрессивной абстракции (Кандинский), супрематизма (Попова, Розанова) и беспредметной живописи (Родченко).
Ирина Миронова
куратор экспозиции «Русский авангард»
В экспозиции представлена одна из лучших импровизаций Кандинского – «Импровизация 4» – самая ранняя из хранящихся в России. Холст наполняют смутно узнаваемые, причудливые растительные формы, похожие на цветы и деревья. В центре, за деревом, угадывается фигура всадника на скачущей лошади – один из характерных изобразительных мотивов в произведениях Кандинского 1900-х годов. Другой крупный лидер русского авангарда, Казимир Малевич, представлен картиной «Косарь» (1911–1912). Устойчивая и неподвижная фигура крестьянина, изображенная на сплошном красном фоне земли, выстроена из правильных геометрических объемов, подобно некоей математической формуле.
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