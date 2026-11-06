Знакомьтесь, художник Фукс Дефинбахер

Фукс Дефинбахер делает зарисовки почти каждый день – в октябре выложил 28 скетчей с мифическими существами разных уголков России. Главной же серией считает «Лигу Поддающих Джентльменов» из 142 рисунков. В ее сюжетах встречаются несовместимые вселенные: Уолтер Уайт становится алхимиком, Битл Джус попадает в картины Дали, Кусто спасает Садко, а Старик Хоттабыч общается с Волан-Де-Мортом. Для выставки АртМир в 2023 году художник создал рисунки «Кулибин защищает Автозавод от Десептикона на ФД» и «Николай Гумилев и Сальвадор Дали привозят жирафов для зверинца в Нижний Новгород».

В паблике Фукса находим серию про Нижний «Земля Лосей и Дятлов». Сейчас в ней около 15 скетчей: есть мифы про происхождение названия Дятловых гор, оленя на нижегородском гербе (который по легенде лось), соляную аферу и появление «шахматного» облика у игорного дома Троицкого на Пискунова, 35, библиотеку Ивана Грозного в Тайницкой башне кремля, разбойницу в Марьиной Роще и другие. Каждый скетч сопровождается байкой, пересказанной в свободной форме, а художник отмечает, что не претендует на историчность. Рисунки выставляются в бюро «Шехтель» на Рождественской, 23 до 20 декабря (16+).