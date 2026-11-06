Знакомьтесь, Константин Белоусов – художник русского экзистенциального

Константин переехал в Нижегородскую область из Новосибирска в 2011 году – хотелось что-то поменять мгновенно и без объяснений. Смена места повлияла на ритм и фокус творчества. Первые работы были о борьбе с системой и самим собой: посредственность через гротеск, мифотворчество, поиск визуальных форм в соединении психологии, социологии и неофольклора. Картины того времени похожи на иллюстрации мрачных сказок.
Сейчас Константин задается вопросами о роли человека в мире в более светлых тонах. Это, как правило, графика, вдохновленная воспоминаниями, чувствами и случайными ситуациями из жизни. Одной из самых значимых в карьере автор считает серию «Наблюдатели» – ее, вместе с циклом «Остановка», можно будет посмотреть на персональной выставке «Люди и птицы» в «Рекорде» с 11 ноября (0+).
Константин Белоусов
художник-график
У серий «Наблюдатели» и «Остановка» общее концептуальное ядро: созидание и метафора души как птицы, свободной, стремительной, вольной выбрать любой путь. Художественная задача была в том, чтобы показать два состояния, без которых не бывает движения: наблюдение и паузу. «Наблюдатели» – это взгляд извне, чувство опоры и связи. «Остановка» – внутренний взгляд, момент, когда человек остается наедине с собой. Экспозиционно они работают как возможность остановиться, а тишина становится наполненной, когда в ней слышится готовность к полету. Такой диалог состояний и есть главная идея соединения этих серий.
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