Знакомьтесь, Константин Белоусов – художник русского экзистенциального

художник-график

У серий «Наблюдатели» и «Остановка» общее концептуальное ядро: созидание и метафора души как птицы, свободной, стремительной, вольной выбрать любой путь. Художественная задача была в том, чтобы показать два состояния, без которых не бывает движения: наблюдение и паузу. «Наблюдатели» – это взгляд извне, чувство опоры и связи. «Остановка» – внутренний взгляд, момент, когда человек остается наедине с собой. Экспозиционно они работают как возможность остановиться, а тишина становится наполненной, когда в ней слышится готовность к полету. Такой диалог состояний и есть главная идея соединения этих серий.