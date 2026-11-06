Вторая природа: стала известна тема ближайшего фестиваля INTERVALS

Также организаторы объявили опен-колл для художников. Подать заявки можно в трех номинациях: мультимедийная инсталляция, диджитал-арт и AV-перформансы. Работы должны соответствовать теме фестиваля, ограничений по художественным техникам и инструментам нет. Прием заявок продлится до 10 января 2027 года.

В 2026-м INTERVALS посетили 530 тыс человек, все происходило на 23 площадках. Как это было, можно посмотреть здесь, здесь и здесь.