Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Вторая природа: стала известна тема ближайшего фестиваля INTERVALS

Крупнейший в стране медиаарт-фестиваль пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года на нескольких уличных и закрытых площадках в Нижнем Новгороде. В программе – бесплатная городская мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные события, AV-перформансы.

Темой десятого INTERVALS станет «Second Nature | Вторая природа». Авторы исследуют роль современных технологий в формировании реальности, их влияние на человека и биосферу.

Анна Гагарина

куратор фестиваля INTERVALS, выставочных проектов dreamlaser и пространства ЦЕХ *

Для нас Вторая природа – это попытка уловить момент, в котором технологии перестают восприниматься как внешний по отношению к человеку инструмент. Они уже участвуют в том, как мы видим, чувствуем, принимаем решения и взаимодействуем со средой. Это новое условие существования, где природное, технологическое и человеческое вcё теснее переплетаются и становятся частями общих, уже неразделимых процессов.

Также организаторы объявили опен-колл для художников. Подать заявки можно в трех номинациях: мультимедийная инсталляция, диджитал-арт и AV-перформансы. Работы должны соответствовать теме фестиваля, ограничений по художественным техникам и инструментам нет. Прием заявок продлится до 10 января 2027 года.

В 2026-м INTERVALS посетили 530 тыс человек, все происходило на 23 площадках. Как это было, можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: