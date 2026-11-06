Вторая природа: стала известна тема ближайшего фестиваля INTERVALS

Крупнейший в стране медиаарт-фестиваль пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года на нескольких уличных и закрытых площадках в Нижнем Новгороде. В программе – бесплатная городская мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные события, AV-перформансы.
Темой десятого INTERVALS станет «Second Nature | Вторая природа». Авторы исследуют роль современных технологий в формировании реальности, их влияние на человека и биосферу.
Анна Гагарина
куратор фестиваля INTERVALS, выставочных проектов dreamlaser и пространства ЦЕХ *
Для нас Вторая природа – это попытка уловить момент, в котором технологии перестают восприниматься как внешний по отношению к человеку инструмент. Они уже участвуют в том, как мы видим, чувствуем, принимаем решения и взаимодействуем со средой. Это новое условие существования, где природное, технологическое и человеческое вcё теснее переплетаются и становятся частями общих, уже неразделимых процессов.
Также организаторы объявили опен-колл для художников. Подать заявки можно в трех номинациях: мультимедийная инсталляция, диджитал-арт и AV-перформансы. Работы должны соответствовать теме фестиваля, ограничений по художественным техникам и инструментам нет. Прием заявок продлится до 10 января 2027 года.
В 2026-м INTERVALS посетили 530 тыс человек, все происходило на 23 площадках. Как это было, можно посмотреть здесь, здесь и здесь.
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