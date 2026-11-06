Нашли в Южно-Сахалинске (!) новую большую работу нижегородского уличного художника Никиты Номерза

В новом проекте для паблик-арт-фестиваля «Взгляды» автор использовал план улиц, дворов и кварталов вокруг здания, на котором разместил мурал. Преобразованные в графику схемы переходят в черты лица персонажа, подчеркивая связь человека с городом.

Проект обращается к теме городской навигации и силе произведений уличного искусства, которые зачастую становятся более значимым ориентиром, чем официальные указатели.