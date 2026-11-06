Нашли в Южно-Сахалинске (!) новую большую работу нижегородского уличного художника Никиты Номерза

«Я здесь был» – продолжение его культовой серии «Части целого», в которой графичные образы персонажей собираются из отдельных элементов разной величины. «Это метафора того, как индивидуальность складывается из знаний и опыта, "частиц души" близких людей и даже мимолетных встреч, которые оказывают значительное влияние».
В новом проекте для паблик-арт-фестиваля «Взгляды» автор использовал план улиц, дворов и кварталов вокруг здания, на котором разместил мурал. Преобразованные в графику схемы переходят в черты лица персонажа, подчеркивая связь человека с городом.
Проект обращается к теме городской навигации и силе произведений уличного искусства, которые зачастую становятся более значимым ориентиром, чем официальные указатели.
Никита Номерз
художник
Получив информацию о локации, я изучил окружение и вписал схему прилегающей территории в образ героя, сделав его частью городской среды. В рисунке также обозначены места расположения других муралов, находящихся неподалеку от фасада. Основная идея работы связана с тем, что для меня объектами, помогающими ориентироваться в городе, часто становится именно уличное искусство. Даже не зная названий улиц или номеров домов, я могу определить свое местоположение или договориться о встрече, ориентируясь на знакомые муралы и другие объекты стрит-арта. Думаю, подобными визуальными подсказками пользуются и другие жители: у каждого могут появляться свои точки отсчета, которые помогают лучше чувствовать и узнавать город.
Кстати, прошлым летом на сахалинском фестивале участвовал другой нижегородский художник, Андрей Оленев, представивший уличный триптих о деятельном путешественнике. На острове также можно встретить работы Анатолия Акуе, Алексея Кислова, Рустама Кубика, Андрея Калугина, Мансура Зия, Антона Спутника, известных в Нижнем по участию в стрит-арт-фестивале «МЕСТО».
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