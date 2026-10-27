От старообрядцев Светлояра до лиминального гастронома

Обе экспозиции обращаются к нижегородской легенде о Китеже, ушедшем под воду озера Светлояр городе, который продолжил существовать и открывается лишь избранным. В проекте фотографу отведена та же роль: его взгляд обнаруживает то, что обычно остается невидимым, и позволяет мифу проступить сквозь реальность.

В экспозиции «Берег» увидим 23 фотографии 14 авторов: cнимки из фондов Русского музея фотографии и работы современных фотографов. Выставка обращается к закрытым сообществам, лиминальным пространствам и механизмам мифотворчества. Здесь преобладает документальное фото – репортажная и этнографическая съемка, концептуальные и архивные работы. Например, Полина Рукавичкина в серии Melting Armour несколько лет снимала подростков в карельском городе Сортавала. Долгие доверительные отношения с героями позволили ей показать их закрытый мир изнутри. Федор Телков в проекте «Право веры» показывает современных старообрядцев. Его снимки намеренно отсылают к фотографии XIX века, стирая границу между прошлым и настоящим.