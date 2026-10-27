От старообрядцев Светлояра до лиминального гастронома

В Русском музее фотографии открывается выставка, вдохновленная легендой о граде Китеже.
«Контур. Фото» дебютирует вне ярмарочного русла выставочным проектом «Невидимый град. Берег». Первая часть стартует 28 октября в Русском музее фотографии, вторая – «Под водой» – с 4 декабря в «Терминале А».
Обе экспозиции обращаются к нижегородской легенде о Китеже, ушедшем под воду озера Светлояр городе, который продолжил существовать и открывается лишь избранным. В проекте фотографу отведена та же роль: его взгляд обнаруживает то, что обычно остается невидимым, и позволяет мифу проступить сквозь реальность.
В экспозиции «Берег» увидим 23 фотографии 14 авторов: cнимки из фондов Русского музея фотографии и работы современных фотографов. Выставка обращается к закрытым сообществам, лиминальным пространствам и механизмам мифотворчества. Здесь преобладает документальное фото – репортажная и этнографическая съемка, концептуальные и архивные работы. Например, Полина Рукавичкина в серии Melting Armour несколько лет снимала подростков в карельском городе Сортавала. Долгие доверительные отношения с героями позволили ей показать их закрытый мир изнутри. Федор Телков в проекте «Право веры» показывает современных старообрядцев. Его снимки намеренно отсылают к фотографии XIX века, стирая границу между прошлым и настоящим.
Центральная работа – фотография Максима Дмитриева из серии о старообрядцах – «Могила Фотиньи в заволжских лесах» (1913). Знаменитый нижегородский фотограф одним из первых начал снимать скиты, монастыри и особо почитаемые захоронения Заволжья, показывая закрытый мир старообрядчества.
Софья Розанова
искусствовед и куратор
Сказание о граде Китеже на озере Светлояр записано у старообрядцев, и миф во многом читается как метафора жизни скита, скрытого от остального мира и живущего независимо от исторических событий, словно вне времени. Скрытый мир по-прежнему на месте, и его по-прежнему можно застать.
Лиминальные пространства представлены, например, в архивных фотографиях Виктора Бородина. В 1970-е годы он снимал советские интерьеры до их открытия: торговые залы, общественные помещения, научные институты. В кадрах из гастронома витрины и прилавки уже готовы к работе, но покупателей еще нет. Сегодня эти снимки напоминают Backrooms – интернет-миф о бесконечных коридорах и пустых помещениях, в которых привычная реальность кажется странно ненастоящей. В серии «НИИ» Анастасия Цайдер снимает советские научно-исследовательские институты после закрытия, когда люди уже ушли, а интерьеры сохранились.
Когда: 28 октября – 18 ноября
Где: Русский музей фотографии, Пискунова, 9а
12+
Комментарии (0)